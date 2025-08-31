Nyheter24
Experten: Se upp för detta med ditt sparkonto

31 aug. 2025
En bekymrad äldre herre och en massa 500-lappar.
Ska du börja spara pengar? Foto: Jonas Ekströmer/TT & Henrik Montgomery/TT

Ska du börja spara pengar? Då finns det en viktig grej att se upp med.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Har du noll kronor på sparkontot? Då är du inte ensam. 

Hälften av Sveriges befolkning saknar en buffert, enligt en undersökning gjord av Finansinspektionen (FI). 

Börja spara? Gör så här

Hur ska man tänka om man inte lägger undan en krona, men skulle vilja få till en förändring? Enligt Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI är det viktigt att börja smått och inte gå ut för hårt – ungefär som när du försöker gå ner i vikt eller ska börja träna. 

– Börja med en liten peng. Precis när man fått inkomst, kan man ha autogiro till en bank där man inte har sina löpande utgifter. Testa med en 50-lapp i två månader, går det bra så höj till 75, säger hon till Nyheter24. 

En buffert placeras bäst på ett sparkonto med insättningsgaranti och så hög ränta som möjligt. 

– Även om det är lite skillnad i ränta, så kan det ge mycket pengar över tid. Det går långsamt i början, men sedan går det snabbare och över tid kan man tjäna en hel del på att ha den bästa sparräntan, säger Moa Langemark. 

Moa Langemark. Foto: Pressbild
Moa Langemark. Foto: Pressbild

Se upp med detta 

Finns det något att se upp med? 

– Aktörer som erbjuder produkter som liknar sparkonton, men som inte är det. Som är någon form av investering, men som kan heta något liknande. Här ska man vara lite försiktig, för det är viktigt att man har sina sparpengar på ett tryggt och säkert ställe, det vill säga en bank med så hög ränta som möjligt och insättningsgaranti, säger hon.  

