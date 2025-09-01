Myndighetens varning: Betala eller hamna hos Kronofogden

Inför att restskatten ska vara betald den 12 september riktar sig Kronofogden till de tusentals svenskar som har en skuld att bli kvitt: betala eller riskera att få en anmärkning hos myndigheten.

I juni fick omkring 640 000 svenskar slutskattebeskedet skickat till sig. Nu ska de som då mottog beskedet att betala restskatt ha betlat in pengarna till Skatteverkets konto till den 12 september.

Inbetalningen går att göra antingen med hjälp av Swish eller via myndighets bankgiro. Om inte pengarna finns på myndighetens skattekonto kan det däremot bli problem.

LÄS MER: Därför ökar antalet fattigpensionärer i Sverige



Kronofogden: Många gör missen helt i onödan

Med bakgrund av att man inte ska vara för sent ute med sin skatteinbetalning har Kronofogden riktat en tydlig uppmaning till alla de som nu har restskatt att betala in till Skatteverket. Pengarna ska enligt dem senast finnas på Skatteverkets konto den 12 september.

Annons

”Många missar betalningen och tusentals får varje år sin kvarskatt överlämnad till oss på Kronofogden – helt i onödan”, redogör Kronofogden för på den egna hemsidan.

Myndigheten varnar: "Du kan få en betalningsanmärkning"

De passar på att varna alla som inte gör rätt för sig att om man inte betalar in pengarna i tid skickas en påminnelse ut. Kommer pengarna av någon anledning inte in till Skatteverket då heller, då kliver Kronofogden in i bilden.

”Om du inte betalar din kvarskatt i tid skickar Skatteverket ut en påminnelse. Skulden kommer sedan till oss om du inte betalar då heller. Du kan få en betalningsanmärkning i kredit­upp­lys­nings­före­tagens register”, skriver myndigheten och avslutar med att informera att Kronofogden tar ut en saftig slant för att hantera ett ärende: