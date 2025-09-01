Du kan få sänkt skatt 2026 – fyra miljoner svenskar berörs

2025 infördes nya regler för investeringssparkonton, som berör miljontals svenskar. Snart genomförs nya förändringar som kan ha en positiv påverkan på svenskarna som har pengar förvaltade på ett investeringssparkonto.

Sedan 2012 har det varit möjligt att spara pengar i ett investeringssparkonto, även känt som ISK.

2025 genomfördes dock en stor förändring då reglerna för hur ränta på ISK beskattas. Allt kapital över 150 000 kronor beskattas och 2026 fördubblas summan, till 300 000 kronor.

Skatten väntas stiga 2026

Samtidigt som summan man får ha i ett investeringssparkonto höjs så väntas även skatten att höjas.

Enligt Börskollen, som i sin tur hänvisar till Aktiespararna, lär skatten stiga till 0,975 procent under 2026.

Trots det lär de flesta spararna kunna se fram emot en skattelättnad nästa år.

Fyra miljoner svenskar har ISK

I och med att grundavdraget höjs nästa år, det vill säga den summa du får ha utan att beskattas, så gynnas framför allt småsparare.

Trots att skattesatsen väntas stiga 2026 kan många svenskar se fram emot en lägre skatt nästa år.

Hur kommer då det sig?

Därför sänks skatten trots höjd skattesats

När de nya reglerna för grundavdraget fördubblas till totalt 300 000, så krävs det ett sparande på närmare två miljoner kronor för att skattesatsen ska resultera i en högre skatteavgift på sparandet.

”För ett sparande på en halv miljon blir skattesänkningen, genom grundavdraget, drygt 1 000 kronor”, redogör Aktiespararna för.