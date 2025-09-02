Burk med lägre pant kommer fortsätta säljas – det är varför

Nu höjs panten på både PET-flaska och burk, men under en tid framöver kommer de gamla förpackningarna med billigare pant ändå finnas kvar i butiker. Det här är varför.

Den 1 september höjdes panten på små och stora PET-flaskor och burkar – ett beslut som Returpack gick ut med redan i vintras.

Här är de nya priserna om kommer börja gälla:

Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor

"Panten höjs på samtliga förpackningar", har Sara Barthelson Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack/Pantamera, bekräftat i en kommentar till Nyheter24.

Sista dagen att panta gamla burkar - innan pengar brinner inne

Men den som vill säkra sina pantpengar på de gamla burkarna och PET-flaskorna gör rätt i att hålla koll på kalendern. De måste nämligen pantas inom två år från sista försäljningsdatum.

Returpack har bekräftat för Nyheter24 att sista dag för utförsäljning av produkter med den gamla panten är den 31 december 2026. Dessa kan alltså pantas fram till senast 31 december 2028.

Enligt Returpack kan kunder som missar det sista datumet höra av sig till deras kundtjänst för att få hjälp vidare.



Burk med lägre pant finns kvar i butiken

I ett nytt pressmeddelande bekräftar Returpack att det är möjligt att burkar med billigare pant fortsätter säljas i butiker under en period:



"Att höja pantbeloppen är en omfattande process för alla aktörer i pantsystemet. Nu är samtliga pantautomater uppdaterade, liksom handelns system. Vidare är det upp till alla producenter att löpande uppdatera sina förpackningar."

Under en övergångsperiod kommer det därför parallellt att finnas produkter med de högre och lägre pantbeloppen i butikerna.