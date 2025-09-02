Dessa bilar köpte svenskarna i augusti

Nu har statistiken för augustis nyregistreringar inkommit och det visar exakt vilka bilar som svenska folket valt att slå till på.

Nyregistreringarna av personbilar ökade i augusti, och en majoritet var laddbara modeller. Företagen fortsätter att driva elektrifieringen framåt.

En ökning

I augusti registrerades 20 168 nya personbilar i Sverige, en ökning med 6 procent jämfört med samma månad i fjol. Av dessa var hela 59 procent laddbara fordon, vilket betyder att elbilar och laddhybrider nu står för mer än hälften av marknaden.

Av de laddbara bilarna utgjorde cirka 34 procent rena elbilar och 25,5 procent laddhybrider. Det är framför allt företagskunder som driver utvecklingen och sex av tio nyregistreringar görs på företag, och nästan två av tre av dessa är elbilar.

– Branschen behöver ambitiösa klimatmål som stärker konkurrenskraften och skapar tillväxt, säger Emmi Antonsson, chef för kommunikation och samhällskontakter på Mobility Sweden.

Trenden visar att elektrifieringen fortsätter i snabb takt, samtidigt som branschen efterlyser politiska beslut som kan bidra till ännu större omställning.

Topplistan