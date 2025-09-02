Tesla kämpar för att locka till sig europeiska köpare

Tesla fortsätter att tappa mark i Europa. I augusti föll försäljningen dramatiskt i flera länder och i Sverige var nedgången hela 84 procent.

Tesla har haft en tung start på året i Europa och trenden höll i sig även i augusti. På flera viktiga marknader har försäljningen störtdykt jämfört med samma månad förra året.

Kraftig nedgång i Sverige, Frankrike och Danmark

I Sverige minskade antalet nyregistrerade Tesla-bilar med 84 procent i augusti, något vi tidigare rapporterat om.

I Frankrike var nedgången 47 procent och i Danmark 42 procent.

Det är en fortsättning på den nedåtgående kurva som företaget har kämpat med under hela året.

Annons

Ny Model Y hjälpte inte

Tidigare i år lanserade Tesla en uppdaterad version av storsäljaren Model Y. Den blev till och med Sveriges näst mest sålda bil i juni, men det räckte inte för att vända den negativa utvecklingen.

Samtidigt har företagets grundare och vd Elon Musk lämnat ett rådgivande uppdrag i den amerikanska regeringen för att fokusera på sina bolag, däribland Tesla.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Annons

Lyfter i Norge och Spanien

Trots problemen i stora delar av Europa finns det undantag. I Norge, där elbilar dominerar marknaden fullständigt och utgör 97 procent av alla nya registreringar, steg Teslas försäljning med 21 procent i augusti.

Än mer imponerande är utvecklingen i Spanien, där ökningen landade på hela 161 procent.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Väntar på siffror från Tyskland och Storbritannien

Två av Teslas viktigaste europeiska marknader, Tyskland och Storbritannien, har ännu inte redovisat augustis försäljningssiffror.