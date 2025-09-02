Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Tesla kämpar för att locka till sig europeiska köpare

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 19:00
Tesla har det tufft i Europa. Foto: Noah Berger/AP/TT & Evan Vucci/AP/TT

Tesla fortsätter att tappa mark i Europa. I augusti föll försäljningen dramatiskt i flera länder och i Sverige var nedgången hela 84 procent.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Tesla har haft en tung start på året i Europa och trenden höll i sig även i augusti. På flera viktiga marknader har försäljningen störtdykt jämfört med samma månad förra året.

Kraftig nedgång i Sverige, Frankrike och Danmark

I Sverige minskade antalet nyregistrerade Tesla-bilar med 84 procent i augusti, något vi tidigare rapporterat om. 

I Frankrike var nedgången 47 procent och i Danmark 42 procent. 

Det är en fortsättning på den nedåtgående kurva som företaget har kämpat med under hela året.

Annons

Ny Model Y hjälpte inte

Tidigare i år lanserade Tesla en uppdaterad version av storsäljaren Model Y. Den blev till och med Sveriges näst mest sålda bil i juni, men det räckte inte för att vända den negativa utvecklingen.

Samtidigt har företagets grundare och vd Elon Musk lämnat ett rådgivande uppdrag i den amerikanska regeringen för att fokusera på sina bolag, däribland Tesla.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Annons

Lyfter i Norge och Spanien

Trots problemen i stora delar av Europa finns det undantag. I Norge, där elbilar dominerar marknaden fullständigt och utgör 97 procent av alla nya registreringar, steg Teslas försäljning med 21 procent i augusti.

Än mer imponerande är utvecklingen i Spanien, där ökningen landade på hela 161 procent.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Väntar på siffror från Tyskland och Storbritannien

Två av Teslas viktigaste europeiska marknader, Tyskland och Storbritannien, har ännu inte redovisat augustis försäljningssiffror. 

Resultaten där kan bli avgörande för att se om den amerikanska elbilsjätten lyckas bromsa sitt tapp i Europa eller om nedgången fortsätter.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:00
Nyheter
/ Motor

Tesla kämpar för att locka till sig europeiska köpare

Idag
09:00
Nyheter
/ Motor

Bensin för 14 kronor litern – då kan det bli verklighet

Igår
22:30
Nyheter
/ Motor

70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

Igår
19:00
Nyheter
/ Motor

Tesla rasar i Sverige – andra bilmärken ökar kraftigt

Igår
17:00
Nyheter
/ Biltester

​Så bra är nya Audi RS 6 GT – världens roligaste familjebil?

Söndag
22:00
Nyheter
/ Motor

Skrämmande siffror: Så många kör för fort vid skolor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons