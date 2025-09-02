Tesla kämpar för att locka till sig europeiska köpare

Tesla har haft en tung start på året i Europa och trenden höll i sig även i augusti. På flera viktiga marknader har försäljningen störtdykt jämfört med samma månad förra året.
Kraftig nedgång i Sverige, Frankrike och Danmark
I Sverige minskade antalet nyregistrerade Tesla-bilar med 84 procent i augusti, något vi tidigare rapporterat om.
I Frankrike var nedgången 47 procent och i Danmark 42 procent.
Det är en fortsättning på den nedåtgående kurva som företaget har kämpat med under hela året.
Ny Model Y hjälpte inte
Tidigare i år lanserade Tesla en uppdaterad version av storsäljaren Model Y. Den blev till och med Sveriges näst mest sålda bil i juni, men det räckte inte för att vända den negativa utvecklingen.
Samtidigt har företagets grundare och vd Elon Musk lämnat ett rådgivande uppdrag i den amerikanska regeringen för att fokusera på sina bolag, däribland Tesla.
Lyfter i Norge och Spanien
Trots problemen i stora delar av Europa finns det undantag. I Norge, där elbilar dominerar marknaden fullständigt och utgör 97 procent av alla nya registreringar, steg Teslas försäljning med 21 procent i augusti.
Än mer imponerande är utvecklingen i Spanien, där ökningen landade på hela 161 procent.
Väntar på siffror från Tyskland och Storbritannien
Två av Teslas viktigaste europeiska marknader, Tyskland och Storbritannien, har ännu inte redovisat augustis försäljningssiffror.
Resultaten där kan bli avgörande för att se om den amerikanska elbilsjätten lyckas bromsa sitt tapp i Europa eller om nedgången fortsätter.