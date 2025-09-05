Nyheter24
Det händer med bolånet när din rabatt upphör – olika regler

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 06:24
Pengar och appar.
Vad som sker med ditt bolån när ränterabatten löper ut beror helt och hållet på vilken bank du har bolånet hos. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Jessica Gow/TT

Ränterabatt kan alla banker erbjuda sina kunder. Det innebär att räntan sänks från listräntan. Men vad händer egentligen när rabatten löpt ut?

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Varje bank har möjlighet att erbjuda sina kunder en så kallad ränterabatt. Det är helt enkelt en rabatt som erbjuds på bankens officiella listränta. När en sådan rabatt är på väg att köpa ut ska banken, minst en månad i förväg, meddela kunden om att den löper ut. Det säger Finansinspektionens nya råd som trädde i kraft den 1 juli.

Reglerna skiljer beroende på var du har bolånet

Med bakgrund av det har jämförelsetjänsten Zmarta tittat på de största bolåneaktörerna i Sverige och huruvida de förhåller sig till de nya riktlinjerna.

Enligt deras kartläggning sticker två storbanker ut, nämligen SEB och Länsförsäkringar. Deras kunder måste, enligt Zmarta, träda in i en ny förhandling för att inte riskera högre ränta.

Danske Bank, SBAB och Skandia har inga tidsbestämda ränterabatter. Och kunderna hos Handelsbanken och Swedbank får nya ränteerbjudande två veckor innan rabatten löper ut. Nordea gör detsamma två veckor tidigare, cirka en månad i förväg.

– Oavsett långivare bör man undersöka marknaden med jämna mellanrum för att se ifall det går att få en bättre ränta. För många är räntekostnaderna den största utgiftsposten i hushållet. Så om det är något man ska lägga tid på så är det att försöka jämföra och pressa räntorna så långt det är möjligt, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.

Det händer med ditt bolån när ränterabatten löper ut – beroende på bank

I sin kartläggning har man ställt ett antal frågor till bankerna, däribland vad som händer om man inte agerar innan rabatten löper ut och vilken ränta man då kan tänkas få.

Så här svarade storbankerna:

Handelsbanken: 

Ditt bolån får automatiskt en tre månaders bindningstid till den ränta som förslagits.

Länsförsäkringar: 

Kontaktar man inte banken och förhandlar om ränterabatten får man automatiskt tre månaders bindningstid med listräntan.

Nordea: 

Även här blir kunderna bundna i tre månader men till samma ränterabatt som man redan har.

SBAB: 

Rabatten fortsätter att gälla men du som kund kan undersöka möjligheterna till en större rabatt.

SEB: 

Storbankens kunder får tre månaders bindningstid. Inleds ingen ny förhandling får du en datagenererad snittrabatt.

Skandia: 

Ränterabatten består.

Swedbank: 

Bolånet binds i tre månader per automatik till den ränta banken föreslagit.

Källa: Zmarta

