Storbanken: Därför ändrar vi Swish-reglerna

Swedbank har ändrat reglerna för kundernas swishande. För Nyheter24 förklarar Charlotte Nilsson, pressansvarig hos storbanken, bakgrunden till beslutet.

Det var i förra veckan som Swedbank meddelade att man, från och med den 4 september, skulle ändra reglerna för kundernas swishande.

Storbankens kunder har nämligen tidigare omfattats av en veckovis gräns, vilken inneburit att man kunnat swisha 15 000 kronor under en vecka. Nu har man istället satt en dagsgräns.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Dagsgräns i stället för veckogräns för Swedbank-kunder

Sedan en dryg vecka tillbaka är standard för Swedbank-kunder att en Swish-gräns är satt till 3 000 kronor per dag till privatpersoner. Samma gräns är satt för Swish-överföringar till företag.

"I bankappen eller internetbanken kan du höja så att du kan Swisha upp till 10 000 kronor per dag till privatpersoner och 10 000 kronor per dag till företag. Du kan även sätta en tillfällig beloppsgräns vid större enstaka betalningar på upp till 100 000 kronor", skriver banken vidare på den egna hemsidan.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Därför ändrade Swedbank Swish-reglerna

I en kommentar till Expressen uppgav Swedbank, i förra veckan, att man genomfört ändringen för att motverka bedrägerier.

Men med den nya dagliga gränsen, kommer mer pengar att kunna swishas i veckan, snarare än mindre. Nyheter24 frågade storbanken hur detta ska sätta käppar i hjulen för bedragarna. Charlotte Nilsson, pressansvarig på Swedbank, svarar då via mejl:

"Swedbank ser löpande över och utvecklar produkter och tjänster för att motsvara de behov och användarmönster vi ser hos våra kunder. I dag använder fler kunder tjänsten för betalning till företag och därmed finns det ett ökat behov av att ha olika gränser. Genom att ha en standardmässig lägre daglig gräns för Swish ska denna åtgärd bidra till att motverka bedrägerier."

Nilsson fortsätter vidare: