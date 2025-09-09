Lush stängde i solidaritet med Gaza – men inte i Sverige

Under förra veckan stängde Lush alla sina butiker i Storbritannien och sin hemsida, i solidaritet med Gaza. Men i Sverige hölls butikerna öppna precis som vanligt.

Under förra veckan stängde Lush alla sina butiker i UK, sin webbplats och de kosmetikaåterförsäljarna stängde sina fabriker.

Detta gjorde man för att visa sin solidaritet till de drabbade i Gaza och protestera mot den svält som de som befinner sig där just nu utsätts för.

När butikerna stängde sattes affischer upp i skyltfönstren med orden "Sluta svälta Gaza, vi är stängda i solidaritet".

Lush stängde i Storbritannien i solidaritet med Gaza

Förlusten av att stänga ner allt i UK under en dag beräknas vara cirka 300 000 pund, vilket motsvarar cirka 3 805 905 svenska kronor.

Medgrundaren Mark Constantin sa i en intervju med LBC radio att man uppmanar den regeringen att få ett slut på "död och förstörelse". Han konstaterade även att den brittiska regeringen nu förlorar en dags skattebidrag från Lush.

Lush har 869 butiker globalt, med flest butiker i Storbritannien.

Lush i Sverige höll öppet

Men när Lush stängde alla butiker i Storbritannien valde man att hålla öppet i Sverige.

Nyheter24 har pratat med Lush Sverige om varför man inte tagit liknande intiativ som i UK och var Lush Sverige egentligen står i frågan.

– Lush bedriver verksamhet i över 50 länder, men grundades ursprungligen i Storbritannien. Även om vår aktion den 3 september bara involverade vår verksamhet i Storbritannien stängde även våra butiker på Irland följande dag. Inom Lush internationellt delas känslan och vi förväntar oss att liknande aktioner följer när andra Lushländer hittar sätt att uttrycka sin solidaritet på sätt som passar deras individuella länders omständigheter, säger Matilda Håkansson Bolve, PR- och kommunikationsansvar på Lush Sverige, till Nyheter24.

Om man hittar något som passar verksamheten så är det alltså möjligt att Lush Sverige gör något, i solidaritet med Gaza. Men vad det skulle kunna bli eller när det skulle ske är inte klart än.