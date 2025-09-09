Biljätten som skrotar löfte om 100 procent elbilar till 2030

Biljätten Stellantis har beslutat att skrota målet om att endast sälja elbilar i Europa till 2030. Enligt Europa-chefen är det inte längre realistiskt att nå EU:s klimatkrav för 2035.

Det rapporterar Automotive News.

Stellantis, som äger märken som Peugeot, Citroën, Opel och Fiat, hade tidigare satt upp ett tydligt mål: hela den europeiska försäljningen skulle vara renodlade elbilar senast 2030.

Men under bilmässan IAA i München meddelade företagets Europachef Jean-Philippe Imparato att den planen nu läggs på is.

– Vi kommer inte längre sträva efter att nå hundra procent elförsäljning i Europa till 2030, sa Imparato på scenen.

Annons

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

EU:s mål bedöms som ouppnåeligt

Enligt Imparato är det inte bara Stellantis som har problem att nå de satta klimatkraven. Han menar att hela bilindustrin står inför en verklighet där EU:s plan om endast utsläppsfria bilar från 2035 är orealistisk.

EU:s plan skulle i praktiken innebära ett totalstopp för nya bensin- och dieselbilar, men den utvecklingen ser nu alltmer avlägsen ut.

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Planen Dare Forward 2030 tappar kraft

Det var under dåvarande vd:n Carlos Tavares ledning som Stellantis lanserade strategin Dare Forward 2030. Där pekades en snabb elektrifiering ut som nyckeln för framtiden, både i Europa och i USA.

Planen innebar att hälften av alla bilar som säljs i USA skulle vara eldrivna innan decenniet är slut.

Med dagens besked står det klart att den europeiska delen av strategin inte längre gäller. Samtidigt betonar Stellantis att andra delar av planen fortfarande kan komma att fullföljas.