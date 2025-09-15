Skarp uppmaning om pensionen – kan skilja 80 000 per år

Pensionsmyndigheten redogör för viktiga detaljer om du planerar ett tidigt uttag av pensionen. Det kan kosta dig dyrt.

Att ta ut pensionen tidigare än riktåldern är populärt och lockar allt fler. Det är dock oerhört viktigt att kunna känna till vad det innebär att ta ut pengarna tidigt, trots att det bidrar till mer frihet, mindre stress och ekonomisk oro.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Uppmaningen: Tänk till om du tar ut pensionen tidigt

Pensionsmyndighetens pensionsexpert, Monica Zettervall, uppger i ett inlägg på myndighetens hemsida för vad du bör tänka på. Dina handlingar kan nämligen få stora konsekvenser, inte minst för din privatekonomi.

Att ta ut pension tidigt kan kännas rätt i stunden – men det är viktigt att känna till hur det kan påverka dig. Du riskerar att få lägre pension, högre skatt och ett mindre ekonomiskt utrymme resten av livet. Dessutom kan det för många vara svårt att ångra sig och börja jobba igen”, skriver hon.

Från och med din 63 årsdag kan du påbörja uttaget av den allmänna pensionen under 2025. Nästa år höjs åldern till 64 år. Skulle du därtill ha tjänstepension kan olika regler för när du tidigast får ta ut pensionen gälla.

Kan skilja 80 000 kronor i pension

För varje år som du tar ut pension tidigare än vad din riktålder säger, så kommer du att få mindre och mindre pengar i pension varje månad – för resten av livet. Och det gäller både om du har allmän pension och tjänstepension.

Men hur mycket minskar då din pension om du tar ut den tidigare än riktåldern?

”En tumregel är att din totala pensionsutbetalning (allmän- och tjänstepension) minskar med cirka sex till sju procent per år om du tar ut pension tidigare än din riktålder. På lång sikt innebär det en betydande skillnad – särskilt om du kommer att leva länge”, skriver Zettervall på Pensionsmyndighetens hemsida.

För att exemplifiera redogörs det att om du har rätt till 29 000 kronor i månaden, i samlad pension, från din 67:e födelsedag – då får du cirka 22 000 kronor per månad om du tar ut pensionen vid 63.