Tusentals bankkunder får ny chans till ersättning

Många bankkunder som lurats av bedragare och fått nej till ersättning kan nu ha möjlighet att få tillbaka sina pengar. En ny dom i Högsta domstolen ändrar reglerna – men bankerna har inte själva informerat alla drabbade.

Tusentals svenska bankkunder som drabbats av så kallade vishingbedrägerier kan ha chans att få tillbaka pengar från sina banker – trots att de tidigare fått nej.

Det visar en granskning av Svenska Dagbladet. Bedrägerierna där personer lurats lämna ut sina bankinloggningar har ökat kraftigt de senaste åren, och många drabbade, framförallt äldre, har fått ta förlusterna själva.

Vishing – ett växande problem

Vishing, ett bedrägeri där bedragare via telefon lurar till sig känslig information, har blivit allt vanligare sedan 2019.

Under perioden 2019 till 2024 har omkring 100 000 sådana brott anmälts till polisen med totala förluster som överstiger två miljarder kronor. En aktuell rättegång i Eskilstuna visar att majoriteten av de drabbade är över 60 år.

Ny dom skärper bedömningen

Fram till sommaren 2022 var bankernas inställning att kunder som lämnat ut sina inloggningsuppgifter hade agerat ”särskilt klandervärt”, vilket innebar att kunden själv fick stå för hela förlusten.

Men en dom i Högsta domstolen i juni 2022 ändrade spelreglerna. Den skärpte kraven för vad som räknas som särskilt klandervärt och öppnade upp för fler ersättningar.

– Du som kund är välkommen att höra av dig om du vill få din situation prövad igen, säger Nordea till SvD.

Trots domen har bankerna varit sparsamma med att aktivt kontakta kunder som fått avslag på ersättning tidigare. Endast Handelsbanken har gjort en ny genomgång av gamla ärenden på eget initiativ.

Kritiken mot bankerna

Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell har flera gånger uppmanat bankerna att informera kunder om deras rätt att begära omprövning, men mötts av motvilja.

– Kunderna har fått bära förluster som banken borde ha tagit, säger Tisell och påpekar att bankernas brist på initiativ skapar en onödig börda för många utsatta.

Bankerna motiverar sin tystnad med olika argument, som att informationen finns på deras hemsidor eller att de vill undvika att ge missvisande besked eftersom varje fall bedöms individuellt.

En stor grupp kan fortfarande få ersättning

Enligt polisen kan uppåt 30 000 personer ha begärt ersättning innan HD-domen förändrade förutsättningarna – och nästan alla fick nej.

Det motsvarar förluster på mellan 700 och 800 miljoner kronor. Många av dessa kunder känner troligtvis inte till det nya rättsläget, något Tisell anser är problematiskt.

– Det är ju framför allt många äldre som har drabbats och det skulle förvåna mig om så särskilt många av dem känner till den här HD-domen, säger hon.