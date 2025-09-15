423 000 svenska hushåll kan drabbas av prischock på el

Hundratusentals svenskar riskerar en rejäl smäll när elräkningen dimper ner i brevlådan. Det kan skilja tusenlappar på ett år.

2025 trädde nya regler för elnätskunder i kraft i Sverige, nämligen effektavgift.

Det innebär att avgiften baseras på hur mycket el du använder på en och samma gång, snarare än den totala mängd el du förbrukat.

Vissa gläds åt förändringen, andra menar att det kan bidra till högre elnätskostnader, inte minst för hushåll med hög förbrukning samtidigt.

Prissmocka för 423 000 svenska elkunder

Elpriserna har varit en het potatis och svenska hushåll har drabbats av saftiga elnotor de senaste vintrarna. Nu slår dock jämförelsetjänsten Zmarta fast att hundratusentals svenska hushåll kan straffas med saftiga kostnader.

”Elprissmäll för 423 000 soffliggare – Allt fler straffas för missat elavtal”, skriver de i ett pressmeddelande.

De som inte tecknar ett elavtal har nämligen blivit 15 000 fler jämfört med vid samma tidpunkt 2024. Det riskerar att orsaka att 423 000 hushåll kan få betala upp emot 5 000 kronor mer för samma el som de som har elavtal tecknat, uppger Zmarta med hänvisning till Elskling.

Därför skiljer elpriset så mycket: "Du kastar pengar i sjön"

Det handlar om skillnaderna mellan ett rörligt avtal i förhållande till ett anvisat, vilket resulterar i ett högre elpris.

Mellanskillnaden för respektive elområde visar att de som ännu inte tecknat ett avtal fått betala 10 till 26 mer för samma el som de med ett anvisat elavtal under det första halvåret 2025.

– Under semestern är det lätt att glömma bort att teckna ett nytt elavtal. Men det innebär att du kastar pengar i sjön helt i onödan. Så om du är en av soffliggarna så är det hög tid att jämföra dina elavtal och teckna ett som passar dina behov, säger Anne by Nazemi, elexpert på Elskling.

Var är skillnaderna som störst då?

Här skiljer sig elpriserna mest – de drabbas hårdast

Enligt Elsklings kartläggning var det störst prisskillnad i norra Sverige under det första halvåret 2025. Där hade de så kallade ”soffliggarna” 26 procent högre elpris jämfört med hushållen som tecknat ett rörligt avtal.

Lägst procentuell prisskillnad under samma period syntes i elområde SE4, det vill säga Skåne, Blekinge och södra Småland, med en skillnad på omkring tio procent i snitt.