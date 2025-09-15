Avgiften Transportstyrelsen vill höja – från 1 januari 2026

Transportstyrelsen föreslår justeringar för vissa avgifter inför nästa år.

Varje år genomför Transportstyrelsen en så kallad översyn för att kontrollera så att myndighetens intäkter motsvarar dess kostnader.

"Merparten av Transportstyrelsens avgifter har krav på full kostnadstäckning, vilket innebär att samtliga kostnader ska täckas av avgiftsintäkter. Grundregeln är att myndigheten ska balansera sina avgifter över en treårsperiod", skriver man i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Myndigheten gör alltid en bedömning av om det går att minska kostnaderna istället för att behöva höja avgifterna, men trots effektiviseringar kan exempelvis ändrade och utökade regler innebära att mer tid behöver läggas på arbetsuppgiften. En anledning till höjda avgifter kan också vara att en avgift har varit för låg över tid och därmed behöver höjas."

Och i ett nytt förslag uppger Transportstyrelsen att man vill höja flera avgifter – även om det rör sig om färre höjningar än förra året.

Transportstyrelsens förslag – flera avgifter kan höjas

I pressmeddelandet framgår att Transportstyrelsen, i samband med covid 19-pandemin, valde att avstå från avgiftshöjningar. Detta för att underlätta för branschen.

– De senaste årens insatser börjar ge effekt. Regeringen gav oss tiden fram till och med 2028 att komma i kapp och nu närmar vi oss balans. I år behöver vi inte höja så många avgifter, säger ekonomichef Helen Hellman, i pressmeddelandet.

Men ett fåtal justeringar, som "får direkt påverkan på medborgare", föreslås ändå av Transportstyrelsen. Man vill bland annat höja vägtrafikregisteravgiften, vilket tas ut årligen för de fordon som registreras i vägtrafikregistret. Enligt förslaget vill man höja denna avgift från 69 kronor till 74 kronor per fordon.

Avgiften för utfärdande av körkort och förarbevis ska emellertid lämnas orörd.