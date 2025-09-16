365 000 fastighetsägare måste göra detta till den 3 november

Skatteverket redogör i ett mejl till Nyheter24 för vilka som måste skicka in fastighetsdeklarationen innan den 3 november. Det rör sig om tusentals.

Titt som tätt går Skatteverket ut med information och uppmaningar till allmänheten. I förra veckan kunde Nyheter24 rapportera om myndighetens uppmaning till alla de som vill ansöka om skattejämkning inför 2026. De måste nämligen agera med start från den 1 oktober.

Skatteverkets uppmaning: Senast den 3 november ska det vara inskickat

Snart börjar det dra ihop sig för en grupp att lämna in ett viktigt dokument. Det rör sig om fastighetsdeklarationen till 2026 års fastighetstaxering av lantbruksenheter.

Den 3 november ska deklarationen vara inlämnad, något Skatteverket förkunnar på den egna hemsidan.

”Använd helst e-tjänsten. Om du använder pappersblanketten ska du skicka den till Skatteverkets inläsningscentral. Postadressen står på blanketten”, förklarar de.

365 000 lantbruksfastigheter berörs

Men hur vet du om du berörs? I ett mejl till Nyheter24 redogör Skatteverkets verksamhetsutvecklare, Jenny Rosenquist, för hur många som berörs och vad som faktiskt gäller.

”Det är omkring 365 000 lantbruksfastigheter som ska få nya taxeringsvärden. Av de 365 000 så kommer 345 000 fastighetsägare att få ett förslag till nytt taxeringsvärde medan 20 000 fastighetsägare får en fastighetsdeklaration. Om det är två eller fler som äger en fastighet tillsammans så skickas förslaget/deklarationen endast till den som står som blankettmottagare”, skriver hon och fortsätter:

”När det gäller hur många som skickar in så ska alla som fått en fastighetsdeklaration skicka in den till Skatteverket och när det gäller de som fått förslag så brukar runt tio till elva procent skicka in sina förslag med ändringar, men det varierar en del mellan taxeringarna”.

Du kan tvinga betala avgift – om du inte agerar i tid

Rosenquist förklarar att en förseningsavgift kan påföras gentemot fastighetsägaren om deklarationen inte inkommer i rätt tid.

”Har man fått en fastighetsdeklaration så är det viktigt man ser över uppgifterna i deklarationen och ändrar det som inte stämmer samt lämnar de uppgifter Skatteverket saknar. Det är viktigt att vi har rätt uppgifter, då det ligger till grund för fastighetens taxeringsvärde.”