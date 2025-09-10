Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Skatteverket

Skatteverkets uppmaning: Agera från den 1 oktober

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 06:30
Skatteverkets app och mobil.
Skatteverket informerar svenskarna om att agera från den 1 oktober. Foto: Magnus Lejhall/TT & Mickan Mörk/TT

Skatteverket brukar titt som tätt dela information, och ibland raka uppmaningar, till svenska folket. Nu har de gjort det igen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Titt som tätt går svenska myndigheter, banker och företag ut med information till allmänheten. I andra fall handlar det om rena uppmaningar att agera.

MISSA INTE: Stor risk att pensionsgasen inte blir av: "För trög"

Bankens uppmaning: Därför ska du inte swisha ditt barn 

Häromdagen kunde Nyheter24 exempelvis rapportera om Handelsbanken i Östergötland som uppmanade sina kunder att inte alltid swisha sina barn.

Bakgrunden till bankens uppmaning kretsar kring det faktum att många ungdomar nu börjar motta sin första lön från sommarjobbet, eller kanske rent av får ansvara för sitt barn- eller studiebidrag för första gången. Därför bör man låta dem lära sig hur man hushåller med pengarna.

LÄS MER: Bankens uppmaning: Swisha inte ditt barn – det är orsaken

Skatteverkets uppmaning: Gör detta från 1 oktober

Nu väljer en svensk myndighet att rikta sig till den svenska allmänheten med information. Och de som kan tänkas beröras uppmanas att agera snarast. 

Det är Skatteverket som, på den egna hemsidan, redogör för att det börjar bli dags att ansöka om jämkning för 2026.

”Från den 1 oktober kan du ansöka om jämkning för 2026 i tjänsten Jämkning”, skriver myndigheten på hemsidan.

MISSA INTE: Bomben: De är förlorarna när bostadsreglerna görs om

Då berörs du – ansök om jämkning från 1 oktober

De som berörs är de som vill att arbetsgivaren ska göra ett större avdrag på den preliminära skatten innan lönen betalas ut.

Det kan exempelvis vara fördelaktigt om man brukar få kvarskatt eller vill säkerställa att en högre summa i skatteåterbäring ska redovisas nästa gång du får deklarationen. 

Kort sagt innebär jämkning att rätt skatt dras från början.

LÄS MER: Skatten sänks – så mycket mer får hushållen

Skatteverkets uppmaning: Agera från den 1 oktober

Senaste nytt
