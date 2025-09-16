Då slutar pengar betalas in till din pension

Visste du att pengar kan upphöra att betalas in till din framtida pension? Det avser visserligen inte alla pensionsdelar men dock en central sådan.

Varje år går tusentals svenskar i pension efter ett långt arbetsliv.

Faktum är att du kan börja ta ut pensionen tidigare än dagen då du pensionerar dig.

Det är nämligen riktåldern, som är den åldersgräns som gäller då du som tidigast kan ta ut allmän pension, som avgör.

Annat är det med tjänstepensionen, som kan börjas tas ut från och med 55 års ålder.

Annons

Snabb pensionsfakta Den allmänna pensionen består av: Inkomstpension

Premiepension

Tilläggspension

Garantipension I januari 2025 fanns 2,3 miljoner personer som mottog allmän pension. Den genomsnittliga allmänna pensionen före skatt (2025) är: Alla: 16 400 kronor

Kvinnor: 15 200 kronor

Män: 17 600 kronor Den genomsnittliga totala pensionen före skatt (2025) är: Alla: 23 900 kronor

Kvinnor: 20 600 kronor

Män: 27 700 kronor Källa: Pensionsmyndigheten

MISSA INTE: 423 000 svenska hushåll kan drabbas av prischock på el



Pensionsekonomen Staffan Ström redogör för hur och när pengar upphör att betalas in till pensionen. Foto: Evelina Carborn/Pressbild

Då tar inbetalningen till tjänstepensionen slut

Vad som gäller för inbetalningen till din tjänstepension varierar. Pensionsekonomen Staffan Ström redogör för vad som gäller:

Annons

– När inbetalningarna till din tjänstepension tar slut beror på vad du jobbar med. Inom staten, kommuner och regioner finns ingen övre åldersgräns. För privatanställda arbetare gäller 65 år, och för privatanställda tjänstemän gäller 65 för förmånsbestämd ITP 2 och 66 år för premiebestämd ITP 1, säger han till Nyheter24 och tillägger:

– Men då slutar bara arbetsgivarens skyldighet att betala in, det går alldeles utmärkt att komma överens med sin arbetsgivare om att inbetalningarna ska fortsätta precis som förut. Om du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal får du kolla med chefen vad som gäller, för där kan det se väldigt olika ut. På vissa såna arbetsplatser finns det ingen tjänstepension alls.

Allmän pension upphör inte – men det finns ett krav

Enligt pensionsekonomen Staffan Ström skiljer sig inbetalningarna till tjänstepensionen gentemot inbetalningen till den allmänna pensionsdelen. Detta då du fortsätter att tjäna in pengar till den allmänna pensionen så länge du jobbar.

Det är exempelvis en av fördelarna med att vara jobbonär och fortsätta jobba för att dryga ut inkomsten liksom den framtida pensionsutbetalningen.

– Nej, den allmänna pensionen har inga åldersgränser alls, varken uppåt eller nedåt. När du jobbar och betalar skatt sätts det automatiskt in pengar till den allmänna pensionen oavsett hur gammal du är, säger Strom och betonar sedan: