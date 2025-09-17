Experten: Avslöja bluffen och undvik ”pig butchering”

Tusentals svenskar lockas in i falska investeringar. Genom "pig butchering" riskerar många att förlora alla ekonomiska tillgångar.

Förra året anmäldes 230 330 bedrägeribrott till polisen. Det var visserligen en minskning med tre procent jämfört året dessförinnan, dock en avsevärt stor mängd i det stora hela.

3 287 investeringsbedrägerier anmäldes förra året

En typ av bedrägeri är investeringsbedrägeri, som sprids på sociala medier, i appar och via meddelandetjänsten. Utförandet är ofta smidigt och metoden konkret utstuderad, trots det faller många offer.

2024 anmäldes 3 287 investeringsbedrägerier, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Och hur stort mörkertalet är är svårt att säga.

Varnar för bluffen: "Mörkertalet är stort"

Annons

Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. I en intervju med Aftonbladet uppmanar hon alla som utsätts för försök till bedrägeri eller som varit med om ett fullbordat sådant ska berätta, anmäla och varna andra.

– Mörkertalet är stort. Just för att det är skamfyllt att ha blivit lurad, man vill glömma och gå vidare. Eller för att man ibland inte förstår att man har blivit lurad.

Så lockas du in i ett investeringsbedrägeri

I ett exempel tidningen redogör för har en kvinna lurats på alla sina pengar i ett misstänkt kryptobedrägeri. Det inleddes när offret lurades att gå med i meddelandeappen Telegram.

Annons

– Det är ett mönster vi stöter på en del. Konsumenter lockas in i WhatsApp-grupper, eller andra chattplattformar och så utförs bedrägeriet där, säger Langemark och redogör sedan följande till de som faller offer för investeringsbedrägeri:

– De är inte ensamma. Det här drabbar jättemånga människor i Sverige och i världen. De här bedragarna är människor som vet exakt vilka knappar de ska trycka på. Men anmäl, prata om det. Då hjälper ni till och skapar medvetenhet så att åtminstone inte fler kan undvika att drabbas.

Undvik att utsättas för "pig butchering"

De som utför bedrägeriet göder sina offer, något som resulterat i att det engelska ordet för grisslakt används i sammanhang kring bedrägerier, ”pig butchering”. Det innebär att bedragaren under lång tid göder sitt tilltänkta offer med information, trygghet och falska föreställningar, uppger Langemark för Aftonbladet.

Finansinspektionen har en checklista för att man ska undvika att bli lurad. Den är fördelad enligt följande sju punkter: