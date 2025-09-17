1 150 kronor mer i pensionsavgift – då är du en förlorare

Vissa betalar avsevärt mycket mer för att få sin pension förvaltad än andra.

En central del i det svenska pensionssystemet, utöver allmän pension och privat sparande, är såklart tjänstepensionen.

Det är en löneförmån som din arbetsgivare betalar in åt dig, således är det inte heller alla som har det utan någon som framgår i anställningsavtalet.

LÄS MER: Då slutar pengar betalas in till din pension

Tjänstepensionen kan stå för 25 till 50 procent av din totala pension

Efter ett långt arbetsliv kan tjänstepensionen utgöra en stor del av den totala pensionsutbetalningen, för vissa mellan 25 och 50 procent.

Annons

Men att ha tjänstepension innebär också att du betalar någon form av förvaltningskostnad eller avgift. Men hur mycket som betalas i avgift skiljer sig rejält från person till person.

Privata Affärer redogör för hur en statligt anställd i snitt betalar 0,35 procent i årlig avgift. Då räknat på ett helt aktiebaserat pensionssparande i fondförsäkring. Det innefattar exempelvis de sparare som inte gör egna fondval.

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

De betalar 1 150 kronor mer för sin tjänstepension

Privatanställda tjänstemän betalar dock avsevärt mycket lägre, 0,11 procent. Det räknat på den lägsta snittavgfiten för fondförsäkring bland de fyra stora kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna, uppger tidningen.

Men vad innebär det i rena kronor och ören då?

Jo, den statligt anställda – med ett sparkapital som uppgår till minst 500 000 kronor, betalar i runda slängor 1 150 kronor mer i avgifter varje år, jämfört med den privatanställda tjänstemannen. Således får statligt anställda ses som "förlorare" när det gäller kostnaden för att förvalta tjänstepensionen.