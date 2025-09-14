Nyheter24
Här har bostadspriset ökat 1 910 kronor om dagen – på tio år

Publicerad: 14 sep. 2025, kl. 22:00
Köpekontrakt, pengar och Lidingö.
På vissa håll rusar bostadspriserna rejält. Foto: Henrik Montgomery/TT & Fredrik Sandberg/TT

Bostadspriserna rusar och du som säljare kan inkassera en rejäl slant om du säljer bostaden. På vissa platser har priset faktiskt ökat med närmare 2 000 kronor om dagen, i snitt – de senaste tio åren.

Johan Åkesson
Efter sommarens slut har bostadsmarknaden fått sig en boom på flera sätt. 

MISSA INTE: Hur kommer din plånbok må hösten 2025? Här har du svaret

Här kan du göra bra affärer om du letar bostad

I slutet av augusti rapporterade Nyheter24 om var i landet du kan göra bäst bostadsaffärer. 

Svaret på den frågan var då:

  1. Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
  2. Linköping: -15 procent i prisförändring
  3. Örebro: -14 procent i prisförändring

Om det är ett småhus du är på jakt efter.

Skulle det istället vara en lägenhet du eftersöker, då gör du bäst affärer i följande tre kommuner:

  1. Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
  2. Borås: -15 procent i prisförändring
  3. Norrköping: -14 procent i prisförändring

MISSA INTE: Lägre skatt för svenska pensionärer – kritiken: ”Duger inte”

Här rusar bostadspriserna – säljarens marknad 

Nu rapporterar Svenska Dagbladet om var i landet priset har rustat – ända sedan 2015.

Enligt tidningen, med hänvisning till statistik från Hemnet, har prisutvecklingen i flera kommuner ökat markant. Och många villaägare i storstadsområdena har kunnat göra betydande vinster på sina bostadsaffärer under de senaste tio åren. I flera kommuner har nämligen en genomsnittlig värdeökning på över 1 000 kronor om dagen varit verklighet.

LÄS MER: Skatterna sänks – dessa svenskar lär bli besvikna

Närmare 2 000 kronor ökning om dagen – i tio år

Störst ökning sett till kronor och ören har gjorts i Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd och Nacka, och i södra delarna av landet sticker Vellinge och Båstad ut.

Enligt Svenska Dagbladet har dock Lidingö kommun ett snittpris på en villa på drygt 19 miljoner kronor. 2015 låg motsvarande summa på 11,5 – det innebär en snittökning på otroliga 1 910 kronor per dag – sedan 2015.

