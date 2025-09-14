Här har bostadspriset ökat 1 910 kronor om dagen – på tio år

Efter sommarens slut har bostadsmarknaden fått sig en boom på flera sätt.
Här kan du göra bra affärer om du letar bostad
I slutet av augusti rapporterade Nyheter24 om var i landet du kan göra bäst bostadsaffärer.
Svaret på den frågan var då:
- Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
- Linköping: -15 procent i prisförändring
- Örebro: -14 procent i prisförändring
Om det är ett småhus du är på jakt efter.
Skulle det istället vara en lägenhet du eftersöker, då gör du bäst affärer i följande tre kommuner:
- Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
- Borås: -15 procent i prisförändring
- Norrköping: -14 procent i prisförändring
Här rusar bostadspriserna – säljarens marknad
Nu rapporterar Svenska Dagbladet om var i landet priset har rustat – ända sedan 2015.
Enligt tidningen, med hänvisning till statistik från Hemnet, har prisutvecklingen i flera kommuner ökat markant. Och många villaägare i storstadsområdena har kunnat göra betydande vinster på sina bostadsaffärer under de senaste tio åren. I flera kommuner har nämligen en genomsnittlig värdeökning på över 1 000 kronor om dagen varit verklighet.
Närmare 2 000 kronor ökning om dagen – i tio år
Störst ökning sett till kronor och ören har gjorts i Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd och Nacka, och i södra delarna av landet sticker Vellinge och Båstad ut.
Enligt Svenska Dagbladet har dock Lidingö kommun ett snittpris på en villa på drygt 19 miljoner kronor. 2015 låg motsvarande summa på 11,5 – det innebär en snittökning på otroliga 1 910 kronor per dag – sedan 2015.