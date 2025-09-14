Här har bostadspriset ökat 1 910 kronor om dagen – på tio år

Bostadspriserna rusar och du som säljare kan inkassera en rejäl slant om du säljer bostaden. På vissa platser har priset faktiskt ökat med närmare 2 000 kronor om dagen, i snitt – de senaste tio åren.

Efter sommarens slut har bostadsmarknaden fått sig en boom på flera sätt.

Här kan du göra bra affärer om du letar bostad

I slutet av augusti rapporterade Nyheter24 om var i landet du kan göra bäst bostadsaffärer.

Svaret på den frågan var då:

Annons

Eskilstuna: -16 procent i prisförändring Linköping: -15 procent i prisförändring Örebro: -14 procent i prisförändring

Om det är ett småhus du är på jakt efter.

Skulle det istället vara en lägenhet du eftersöker, då gör du bäst affärer i följande tre kommuner:

Eskilstuna: -16 procent i prisförändring Borås: -15 procent i prisförändring Norrköping: -14 procent i prisförändring

Annons

Här rusar bostadspriserna – säljarens marknad

Nu rapporterar Svenska Dagbladet om var i landet priset har rustat – ända sedan 2015.

Enligt tidningen, med hänvisning till statistik från Hemnet, har prisutvecklingen i flera kommuner ökat markant. Och många villaägare i storstadsområdena har kunnat göra betydande vinster på sina bostadsaffärer under de senaste tio åren. I flera kommuner har nämligen en genomsnittlig värdeökning på över 1 000 kronor om dagen varit verklighet.

Närmare 2 000 kronor ökning om dagen – i tio år

Störst ökning sett till kronor och ören har gjorts i Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd och Nacka, och i södra delarna av landet sticker Vellinge och Båstad ut.