Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Sjukdom

Slipp karensdagen om du är sjuk – 12 000 svenskar har skydd

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 05:36
Sjuk person och tom plånbok.
Med ett "särskilt högkostnadsskydd" kan du undvika karensavdraget. Foto: Janerik Henriksson/TT & Anders Wiklund/TT

Att vara sjuk kostar pengar. Men visste du att det finns ett skydd som gör att du slipper karensavdraget? Här får du reda på vad det är och vad som krävs för att få det.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Sjukdom, Ekonomi, Försäkringskassan

Alla har vi någon gång behövt sjukanmäla oss till jobbet. Att ha problem som kan orsaka många och långa sjukskrivningar är inte bara jobbigt för hälsan, det påverkar också plånboken. 

Du förlorar mycket på karensavdraget

Att samla på sig många karensdagar, den allra första sjukdagen vid sjuktillfället, innebär att du inte får någon ersättning alls och således förlorar rejält mycket pengar. 

Inte minst om du har flera karensdagar och olika sjuktillfällen. 

LÄS MER: Myndighetens tydliga uppmaning: ”Våga prata om…”

Annons

Du slipper karensdagen med särskilt högriskskydd 

Göteborgs-Posten rapporterar om att många som är sjuka eller har andra besvär inte har koll på att det finns något som heter särskilt högriskskydd. Det gäller om du skulle riskera en längre sjukskrivning på grund av allvarlig sjukdom eller operation. Det gäller dessutom även om du risekrar många kortare sjukskrivningar.

– Den absolut vanligaste bakomliggande orsaken är migrän. Det är även vanligt att folk med IBS eller andra inflammatoriska tarmsjukdomar som Chrons söker. De är ofta borta varannan dag också, säger Erik Hoflander, specialist vid Försäkringskassan, till GP.

Hur fungerar det då i praktiken? 

Du ka ha rätt till ett särskilt högriskskydd, och därmed slippa karensavdraget, om:

Annons
  • Det är troligt att du är sjuk fler än tio gånger under en och samma tolvmånadersperiod.
  • Du innehar en anställning där det är troligt att du blir sjuk längre än 28 dagar i följd under tolv månader.
  • Du har en anställning och har eller har haft tillgång till aktivitetsersättning under de senaste tolv månaderna.
  • Du behöver vara borta från din arbetsplats för att förbereda dig inför, eller genomföra ett ingrepp i samband med donation av organ eller vävnader.

MISSA INTE: 423 000 svenska hushåll kan drabbas av prischock på el

12 000 svenskar har särskilt högriskskydd

Utifall att du har skyddet komme sjuklön betalas ut från första dagen. Arbetsgivaren får i sin tur pengar från Försäkringskassan.

– Skyddet kom till för att man ville trygga personers anställningar, för att arbetsgivaren inte ska neka folk anställningar med hänvisning till att de riskerar mycket sjukskrivning, säger Hoflander till GP.

Varje år är det omkring 12 000 svenskar som ansöker om särskilt högkostnadsskydd och för att vara berättigad krävs det läkarintyg samt redovisad sjukfrånvaro från jobbet tolv månader tillbaka i tiden.

LÄS MER: Ny lag för arbetslösa – ny ersättning gäller från 1 oktober

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:36
Nyheter
/ Privatekonomi

Slipp karensdagen om du är sjuk – 12 000 svenskar har skydd

Igår
17:43
Nyheter
/ Privatekonomi

Skarp uppmaning om pensionen – kan skilja 80 000 per år

Igår
14:26
Nyheter
/ Privatekonomi

Myndighetens tydliga uppmaning: ”Våga prata om…”

Igår
12:24
Nyheter
/ Privatekonomi

423 000 svenska hushåll kan drabbas av prischock på el

Söndag
22:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Här har bostadspriset ökat 1 910 kronor om dagen – på tio år

Söndag
17:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Ny lag för arbetslösa – ny ersättning gäller från 1 oktober

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons