Slipp karensdagen om du är sjuk – 12 000 svenskar har skydd

Att vara sjuk kostar pengar. Men visste du att det finns ett skydd som gör att du slipper karensavdraget? Här får du reda på vad det är och vad som krävs för att få det.

Alla har vi någon gång behövt sjukanmäla oss till jobbet. Att ha problem som kan orsaka många och långa sjukskrivningar är inte bara jobbigt för hälsan, det påverkar också plånboken.

Du förlorar mycket på karensavdraget

Att samla på sig många karensdagar, den allra första sjukdagen vid sjuktillfället, innebär att du inte får någon ersättning alls och således förlorar rejält mycket pengar.

Inte minst om du har flera karensdagar och olika sjuktillfällen.

Du slipper karensdagen med särskilt högriskskydd

Göteborgs-Posten rapporterar om att många som är sjuka eller har andra besvär inte har koll på att det finns något som heter särskilt högriskskydd. Det gäller om du skulle riskera en längre sjukskrivning på grund av allvarlig sjukdom eller operation. Det gäller dessutom även om du risekrar många kortare sjukskrivningar.

– Den absolut vanligaste bakomliggande orsaken är migrän. Det är även vanligt att folk med IBS eller andra inflammatoriska tarmsjukdomar som Chrons söker. De är ofta borta varannan dag också, säger Erik Hoflander, specialist vid Försäkringskassan, till GP.

Hur fungerar det då i praktiken?

Du ka ha rätt till ett särskilt högriskskydd, och därmed slippa karensavdraget, om:

Det är troligt att du är sjuk fler än tio gånger under en och samma tolvmånadersperiod.

Du innehar en anställning där det är troligt att du blir sjuk längre än 28 dagar i följd under tolv månader.

Du har en anställning och har eller har haft tillgång till aktivitetsersättning under de senaste tolv månaderna.

Du behöver vara borta från din arbetsplats för att förbereda dig inför, eller genomföra ett ingrepp i samband med donation av organ eller vävnader.

12 000 svenskar har särskilt högriskskydd

Utifall att du har skyddet komme sjuklön betalas ut från första dagen. Arbetsgivaren får i sin tur pengar från Försäkringskassan.

– Skyddet kom till för att man ville trygga personers anställningar, för att arbetsgivaren inte ska neka folk anställningar med hänvisning till att de riskerar mycket sjukskrivning, säger Hoflander till GP.