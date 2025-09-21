Pensionen har ökat 80 procent på tio år – här är vinnarna

Alla som varit bosatta eller arbetat i Sverige har också rätt till pension. Men vissa får mer utbetalt än andra. Orsaken till det kan såklart vara flera, men en är hur pengarna har förvaltats över tid.

Varje år räknas din pension om mot olika index. Olika delar av det allmänna pensionssystemet räknas således om olika genom en spegling av både pris och löneutveckling i samhället.

I december varje år sker omräkningen av pensionens olika delar. Inför 2025 har exempelvis inkomstpensionen och tilläggspensionen ökat med fyra procent. Garantipensionen, som följer prisutvecklingen i samhället, har ökat upp till 2,6 procent, uppger Pensionsmyndigheten.

Nio av tio anställda i Sverige har tjänstepension. Den delen av pensionen kan utgöra en rejäl del av de totala utbetalningarna du får som pensionär. Hur pengarna i tjänstepensionen förvaltas skiljer sig dock avsevärt från både vad gäller i ditt anställningsavtal och vilka villkor arbetsgivaren har för tjänstepensionen.

Vanlig missuppfattning om pensionen: "I själva verket..."

Dan Adolphson Björck arbetar som pensionsekonom på pensionsportalen minPension, där du kan se en sammanställning av pensionen och framtida pensionsprognoser.

Annons

I en tidigare intervju med Nyheter24 har han berättat om en vanligt förekommande missuppfattning bland blivande och befintliga pensionärer:

– En vanlig missuppfattning är att pensionen läggs på hög när den betalas ut. I själva verket fortsätter pensionen förvaltas och den långsiktiga värdeutvecklingen har varit betydligt bättre än att ha pengarna på ett bankkonto som många jämför med. För pensionärerna räknas månadsbeloppen i regel om vid årsskiften.

Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild

Förvaltas din pension så här har den räknats upp 80 procent

I en ny intervju med Nyheter24 redogör han för att många pensionärer har olika typer av tjänstepensioner – något som kan resultera i olika saker då utvecklingen skiljer sig.



– Många pensionärer har både förmånsbestämda och premiebestämda tjänstepensioner. Och de här två delarna utvecklas olika. Efter inflationsåren 2022 och 2023 fick många med förmånsbestämda tjänstepensioner en sammanlagd uppräkning på cirka 20 procent eftersom dessa delar av pensionen följer prisutvecklingen.

Istället får de med en annan förvaltning ses som de stora vinnarna de senaste tio åren.

– Men under det senaste decenniet har premiebestämda tjänstepensioner haft den bästa värdeutvecklingen. Den sammanlagda uppräkningen 2014 till 2024 är cirka 80 procent vilket är mer än pensioner som är inkomst- och prisindexerade. Förklaringen är flera goda börsår under perioden trots coronapandemin.