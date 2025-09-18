Många svenskar som får bostadstillägg går miste om pengar varje år, utan att veta om det. Vad är lösningen egentligen?

Varje år kämpar tusentals svenskar med att få ekonomin att gå ihop, trots att de egentligen har rätt till mer bostadstillägg. I takt med stigande hyror och ökad inflation blir varje krona allt viktigare, inte minst för pensionärer och personer med sjukersättning.

Samtidigt visar granskningar att en stor del av befolkningen får alldeles för lite pengar, utan att ens veta om det. Orsaken? Ett administrativt glapp som lägger ansvaret på individen, snarare än på systemet.

Men nu finns ett konkret förslag på bordet som kan minska problemet kraftigt.

200 000 får fel belopp – varje månad

Över 400 000 personer i Sverige får i dag bostadstillägg från staten. För pensionärer kommer det från Pensionsmyndigheten, medan personer med sjuk- eller aktivitetsersättning får det via Försäkringskassan.

Annons

Tillägget är tänkt att säkerställa att personer med låga inkomster ska kunna ha råd att bo kvar i sina hem – men verkligheten visar att många får betydligt mindre än de har rätt till.

Enligt en tidigare undersökning från Pensionsmyndigheten får mer än hälften av pensionärerna för lågt bostadstillägg. Om man antar att samma mönster gäller även bland personer med sjuk- eller aktivitetsersättning innebär det att över 200 000 svenskar får fel belopp, varje månad.

Problemet? Systemet kräver att en person på egen hand ska rapportera in när hyran ändras, vilket många missar.

– Det handlar framförallt om att uppgiften om hyra är för låg, jämfört med vad folk faktiskt betalar i hyra. Många har svårt att komma in med de uppgifterna varje gång hyran höjs, säger Arvid Sondén, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, till Hem & Hyra.

Lösningen? Anmäla hyreshöjningar

För att komma till rätta med problemet föreslår ISF nu att hyrorna enligt mall ska räknas upp varje år, så att bostadstillägget automatiskt följer hyresutvecklingen.

Annons

I dag lämnas ofta hyresuppgifter in på en gång, och sedan ligger samma uppgift kvar i flera år, trots att hyrorna har stigit. Genom att införa en schablonuppräkning skulle man kunna ge mer korrekt beräkning utan att varje svensk måste anmäla varje hyreshöjning.

Enligt ISF bor cirka 85 procent av de som får bostadstillägg i hyresrätt, vilket gör en sådan modell mycket relevant.

– Vi tänker att man skulle samla in hyresuppgifterna från de enskilda med glesare intervaller, till exempel vart femte år. Och mellan de uppdateringarna så kan hyresuppgifterna automatiskt schablonuppräknas, säger Arvid Sondén till Hem & Hyra.

Kan innebära mer tusenlappar i plånboken

Även om en schablon inte ger exakt rätt belopp i varje enskilt fall, skulle den enligt ISF ändå ge mycket bättre resultat än dagens system – där beslut ofta fattas på flera år gamla hyresnivåer.

Så – en automatisk schablonberäkning av hyror i bostadstillägget kan vara svårt att förstå för vissa, men faktum är att det kan innebära tusenlappar mer i plånboken för hundratusentals svenskar.

Det handlar inte om att höja bidragen, utan att fler ska få det de har rätt till. En förändring i regelverket – kan göra stor skillnad.