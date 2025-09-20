Din pension kan öka efter påbörjat uttag – det krävs av dig

Tusentals svenskar går i pension varje år. Det finns dock saker många tyvärr missar, som hade kunnat höja pensionen.

– Det är det tyvärr många pensionärer som missar, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom, till Nyheter24.

Du som är pensionär får med stor sannolikhet pensionsutbetalningar från flera olika håll. Pensionsmyndigheten betalar ut allmän pension och diverse pensionsbolag ansvarar säkerligen för utbetalningen av tjänstepensionen.

Därtill har du kanske ett eget pensionssparande som du tar ut löpande? Olika pensioners värde räknas på olika sätt. Det är inte heller okänt att utbetalningarna i början av livet som pensionär ofta är större än senare.

"En vanlig missuppfattning är att pensionen läggs på hög"

Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck uppger för Nyheter24 att det finns en vanligt förekommande uppfattning många har, men som i själva verket är helt fel.

– En vanlig missuppfattning är att pensionen läggs på hög när den betalas ut. I själva verket fortsätter pensionen förvaltas och den långsiktiga värdeutvecklingen har varit betydligt bättre än att ha pengarna på ett bankkonto som många jämför med. För pensionärerna räknas månadsbeloppen i regel om vid årsskiften. Såväl inkomst-, pris- och börsutveckling spelar in beroende på vilken del av pensionen det handlar om, säger han och fortsätter:

– Inkomstpensionen beror på hur inkomsterna i samhället utvecklas. Garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner är prisindexerade. Premiebestämda tjänstepensioner och premiepensionen beror på de finansiella marknaderna, alltså hur börsen går.

Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck jobbar på minPension. Foto: Pressbild/Rosie Alm

Så beräknas värdet på din pension

Men hur räknas då värdet på din allmänna pension rent konkret? På minPension.se redogörs det för hur de olika delarna beräknas:

Inkomstpension – räknas om varje år med inkomstindex som följer inkomstutvecklingen.

Inkomstpensionstillägg – räknas om på samma sätt som inkomstpension.

Premiepension – räknas om en gång per år och påverkas av storleken på värdeutvecklingen du haft i ditt sparande.

Garantipension – räknas upp med konsumentprisindex. Stiger priserna så stiger garantipensionen lika mycket.

– Den sammanlagda uppräkningen vid årsskiften varierar, ofta några enstaka procent men ibland mer. Men det är inte är självklart att pensionen alltid räknas upp, i vissa fall kan månadsbeloppen sjunka. Finanskrisen påverkade arbetsmarknaden negativt vilket resulterade i att den så kallade ”pensionsbromsen” sänkte inkomstpensionen. Och börsfall resulterar i sänkt premiebestämd tjänstepension och premiepension, säger Adolphson Björck.

Foto: Adam Ihse/TT

Påverka din pensionsutbetalning – du kan höja den

Pensionsekonomen delar även med sig av tre konkreta tips för dig som vill ha möjligheten att kunna påverka den egna pensionsutbetalningen.

Det första tipset handlar om att se över pensionens helhet och vilka fonder pengarna hamnar i.

– En allt större del av pensionen, både tjänstepension och premiepension, sparas i fonder. Du kan se över dina fonder hos Pensionsmyndigheten och hos pensionsbolagen både när du tjänar in till din pension och under utbetalning, säger han och tillägger:

– Fondbyten sker enkelt med e-legitimation, det kostar ingenting att byta och det finns inga skatteeffekter för själva fondbytet. Även om du var nöjd med ditt aktiva fondval för 10 eller 15 år sedan kanske du har en annan inställning till finansiell risk i dag. Det är det tyvärr många pensionärer som missar.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Adolphson Björck redogör även för sitt andra tips, som går ut på att ha koll på vad som gäller kring återbetalningsskydd.

– Återbetalningsskyddet för tjänstepensionen går inte att lägga till när utbetalningen har startat, däremot går återbetalningsskyddet oftast att ta bort om man kommer på att man inte längre behöver det. Utan detta skydd blir pensionen stegvis högre, i synnerhet om man lever längre än många andra. Det egna behovet bör styra detta val.

Det tredje och sista tipset han uppmanar allmänheten att bära med sig, för att kunna påverka utbetalningen, går ut på att du faktiskt kan pausa eller förlänga utbetalningstid av tjänstepensionen – något som tidigare inte var möjligt.