Pensionspengarna du inte vill missa som förälder

Är du förälder kan du ha rätt till pensionspengar. Men det hänger på dig att redovisa rätt uppgifter.

Olika händelser i livet kan påverka den framtida pensionen. Varje år du jobbar så tjänar du som bekant in pengar till den allmänna pensionen genom lön och skatt.

Men hur stor pensionen blir beror på flera aspekter, bland annat hur stor allmän pension man har, om man haft tjänstepension eller inte och om man har ett eget pensionssparande.

När du blir föräldrar kan du tillgodoräkna pensionsrätter

Väljer du senare i livet att fortsätta jobba så påverkar du pensionen genom att fortsätta tjäna in pensionsrätter, och på så sätt göra så du får ut mer i pension längre.

När du blir förälder, eller går ner i arbetstid påverkar du också den framtida pensionen och hur mycket som tjänas in till den.

”Den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut är pensionsgrundande och de flesta arbetsgivare betalar in till din tjänstepension även när du är föräldraledig”, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida.

Missa inte pensionspengarna

Därtill är det viktigt att känna till att du, under ditt barns första fyra levnadsår, får pensionsrätt för barnår. Och skulle ditt barn vara adopterat kan du få barnår för de första fyra åren du haft barnet i din vård.

Men vad innebär det rent praktiskt?

”Det innebär att du får extrapengar insatta till din allmänna pension, oavsett om eller hur länge du har varit föräldraledig. Den förälder som tjänar minst får dessa extrapengar”, skriver myndigheten på hemsidan.

För att du ska kunna tillgodoräkna pensionsrätten för barnår i din framtida pensionsutbetalning måste du ha minst fem år med deklarerade inkomster genom hela livet. Och de ska dessutom motsvara minst två inkomstbasbeloppet för varje aktuellt år – något du ansvarar för att redovisa.