Glädje för pensionärerna: Boostad ersättning och höjt bidrag

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 08:18
Uppdaterad: 22 sep. 2025, kl. 08:18
Senior och pengar.
Ersättning och bidrag för pensionärer stärks i budgeten. Foto: Anders Wiklund/TT & Henrik Montgomery/TT

Höstbudgeten presenterades i dag. Flera reformer är att vänta, bland annat riktade mot landets seniorer.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

I dag släppte regeringen årets höstbudget. Med ett år kvar till nästa val vill Tidöpartierna stärka plånböckerna för svenskarna. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Över 67 år får boostad ersättning 

En grupp som kan jubla är landets seniorer. 

De som är över 67 år kommer nämligen få en boostad tandvårdsersättning, och det särskilda tandvårdsbidraget höjs, något Expressen var först med att rapportera.

Totalt läggs 1 miljard kronor på tandvård. 

Regeringens satsningar i budgeten för valåret 2026 innefattar totalt 47,60 miljarder gentemot de svenska hushållen.

Budgeten uppgår till 79 miljarder 

Bland annat ska ett nytt jobbskatteavdrag för 21,4 miljarder sjösättas, liksom sänkt matmoms motsvarande 15,94 miljarder, sänkt elskatt med 6,52 miljarder, ökad kvalitet i äldreomsorgen för 210 miljoner och ett höjt tak i bostadsbidraget med 730 miljoner.

Den totala nettosumman i hela budgeten uppgår till 79 miljarder svenska kronor.

