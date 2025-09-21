Nyheter24
Dessa svenskar kan få 789 kronor i ersättning – om dagen

Publicerad: 21 sep. 2025, kl. 22:00
Pengar och Försäkringskassans app.
Vissa har rätt till ersättning av Försäkringskassan när de vårdar anhöriga. Foto: Henrik Montgomery/TT & Jessica Gow / TT

Vissa personer kan ha rätt till ersättning i händelse av att man vårdar en sjuk anhörig. Ersättningsnivån skiljer sig beroende på hur stor inkomst du haft. Vissa kan få hundralappar, andra tusenlappar – varje dag.

I Sverige finns en hel uppsjö bidrag och ersättningar som alla är en del av socialförsäkringen, däribland föräldrapenning, barnbidrag, sjukförsäkring och pension. 

Vårdar du anhörig? Då kan du ha rätt till ersättning

En av alla ersättningar kallas närståendepenning och är till för de som ger vård åt en närstående som är svårt sjuk och samtidigt avstår arbete och således inkomst.

Att ha en sjuk anhörig är dessvärre inte ovanligt. Och i vissa fall kanske man väljer att ta hand om personen snarare än att jobba.

Då betalar Försäkringskassan ut ersättningen

Pengen betalas ut till dig som väljer att avstå arbete för att vårda den anhöriga och landar på kontot följande dag:

  • Fredagen, om pengarna annars hade kommit på en lördag.
  • Måndagen, om pengarna annars hade kommit på söndag.
  • Närmast följande vardag, om pengarna annars hade kommit en helgdag (röd dag).

”Närståendepenning finns för att personer som har ett livshotande tillstånd ska kunna få stöd av till exempel en anhörig, vän eller granne. Det handlar om att finnas till hands och vara nära, inte om att hjälpa vården”, redogör Försäkringskassan för på den egna hemsidan.

Du kan få 80 procent av lönen i ersättning

Hur mycket betalas då ut av Försäkringskassan? Även detta redogör myndigheten för på den egna hemsidan.

”Du får knappt 80 procent av din inkomst, eller tidigare inkomst om du är arbetslös. Det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få”.

Du som däremot har en enskild firma och haft företaget i högst 36 månader kan ha rätt till ersättning grundat på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning eller erfarenhet skulle ha fått.

4 exempel: Så mycket kan du få i närståendepenning 2025

Nyheter24 listar fyra räkneexempel avser hur mycket du kan få i närståendepenning per dag, beroende på din inkomstnivå. 

För att kunna räkna ut din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) görs följande uträkning:

  • Månadslön x årets 12 månader (för att få fram årslönen)
  • Årslönen delat med antal dagar på ett år
  • Närståendepenning är upp till 80 procent av inkomsten

Exempel 1

  • Månadslön: 20 000 kronor
  • SGI/dag: 658 kronor 
  • Närståendepenning

Exempel 2

  • Månadslön: 30 000 kronor
  • SGI/dag: 986 kronor
  • Närståendepenning: 789 kronor per dag

Exempel 3

  • Månadslön: 40 000 kronor
  • SGI/dag: 1 315 kronor
  • Närståendepenning: 1 052 kronor per dag

Exempel 4

  • Månadslön: 60 000 kronor
  • SGI/dag: 2 005 kronor (uppnått maxtak, 58 800 i prisbasbeloppet)
  • Närståendepenning: 1 604 kronor per dag

