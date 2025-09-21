Dessa svenskar kan få 789 kronor i ersättning – om dagen

4 exempel: Så mycket kan du få i närståendepenning 2025

Nyheter24 listar fyra räkneexempel avser hur mycket du kan få i närståendepenning per dag, beroende på din inkomstnivå.

För att kunna räkna ut din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) görs följande uträkning:

Månadslön x årets 12 månader (för att få fram årslönen)

Årslönen delat med antal dagar på ett år

Närståendepenning är upp till 80 procent av inkomsten

Exempel 1

Månadslön: 20 000 kronor

SGI/dag: 658 kronor

Närståendepenning

Exempel 2

Månadslön: 30 000 kronor

SGI/dag: 986 kronor

Närståendepenning: 789 kronor per dag

Exempel 3



Månadslön: 40 000 kronor

SGI/dag: 1 315 kronor

Närståendepenning: 1 052 kronor per dag

Exempel 4