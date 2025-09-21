Därför ska du binda ditt bolån: "Är att föredra"

Innan du fattar hastiga beslut kring ditt bolån bör du ställa dig ett antal frågor. Och i vissa givna lägen är ett bundet lån att föredra.

Går du i tankar på att binda din bolåneränta men velar kring huruvida det är det rätta beslutet?

Vad som är bäst för dig beror på flera aspekter: var du befinner dig i livet, hur hushållets ekonomi mår, samhällsekonomins mående samt styrräntans utveckling.

Gör detta innan du fattar beslut om bolånet

I en intervju med Nyheter24 redogör Länsförsäkringars privatekonom, Stefan Westerberg, för att du bör fråga dig ett antal frågor innan du fattar beslut om att binda räntan.

– Man bör fråga sig hur stark ekonomi man har och vilka marginaler man har för att hantera ränteuppgångar, som kan vara både oväntade och stora. Därtill ska man fråga sig hur man i allmänhet ser på risk, det vill säga om man inte har något problem med risk eller om man tycker att det är jobbigt, säger han till Nyheter24.

Stefan Westerberg, privatekonom. Foto: Adrian Leopoldson/Pressbild

Men det är inte det enda Westerberg rekommenderar till. En central fråga du också bör ställa dig själv är hur länge du avser bo kvar i bostaden.

– Om man ska flytta i närtid och har bundet kan det bli så att man då får betala en ränteskillnadsersättning för att lösa lånet.

Då ska du binda bolånet

När statistiksajten Ekonomifakta i augusti redogjorde för ränteläget i de svenska hushållen hade en majoritet valt rörlig ränta. Under juli månad uppgick andelen lån med rörlig räntebindning till 72,3 procent av de totala bolånen i Sverige – tre procentenheter mer än motsvarande månad 2024.

Vad rekommenderar då Stefan Westerberg när man står inför valet, bunden eller rörlig ränta?

– I denna fråga bör man utgå från sin egen ekonomiska situation och styrka samt hur man ställer sig till risk.

Dock finns det, enligt Stefan Westerberg, vissa givna lägen då det är rätt beslut att faktiskt binda bolånet.

– Bunden ränta är att föredra särskilt när du har små marginaler, är orolig för stigande räntor eller om du värdesätter trygghet och förutsägbarhet i din ekonomi.

Skulle istället din ekonomi vara god och stabil, eller om du vill ha flexibilitet att kunna göra förändringar i ditt lån utan extra kostnader, då är rörlig ränta bättre.

– Men det behöver inte vara antingen eller. Det går att dela upp bolånet i flera delar, där du binder en del och har rörlig ränta på en del. Det ger dig både trygghet och flexibilitet, säger han.