5 aktier med högst avkastning just nu – över 200 procent

Att investera på börsen innebär alltid en risk. Det finns nämligen fallgropar bakom flera hörn. Skulle du lyckas undvika dem finns det dock hög direktavkastning i flera aktier just nu.

Sju av tio svenskar sparar pengar i fonder. Därtill äger uppskattningsvis 2,8 miljoner svenskar aktier i något företag. Att spara är således populärt och ett sätt att trygga framtiden och säkerställa att pengar finns när tiderna blir oroliga.

Ekonomen: Jag tycker aktier är roligare än fonder

Felicia Schön, privatekonom på Avanza, redogör i en intervju med Nyheter24 att det är viktigt att belysa likheterna som faktiskt finns mellan fonder och aktier.

– När man pratar om börssparande så är det många som tror att man måste hålla på att välja ut aktier, men genom att månadsspara i en aktiefond får man också tillgång till börsens utveckling. För många är fondsparande ett betydligt mycket enklare alternativ, säger hon och tillägger:

– Sen tycker jag själv att aktier är mycket roligare och mer lärorikt, men det är snarare en bonus.

Felicia Schön. Foto: Pressbild Avanza

Fallgroparna att undvika – gör inte detta på börsen

Det finns flera saker att ha koll på innan man ger sig ut i djungeln som börsen är. Det finns nämligen fallgropar att undvika.

När det gäller aktier så uppger Schön att det primärt är fyra saker du bör passa dig för:

Att äga för få aktier. Man bör nämligen äga minst 10 till 15 aktier i en handfull olika branscher för att få en fullgod riskspridning. Att köpa aktier på spekulation kan vara farligt, det vill säga att hoppas på att den ska stiga på kort tid. Tar du emot tips och rekommendationer från sociala medier eller forum utan att göra en egen analys kan det slå tillbaka. Den fjärde ”fallgropen” är att undvika är att du inte ska hoppa över att själv bestämma strategi för varför köp görs och när det sker.

Foto: Claudio Bresciani/TT

När det kommer till fondhandeln bör du istället ha en beredskap för dessa tre fallgropar, enligt Felicia Schön:

Ha inte för många fonder i samma kategori. Det finns ingen anledning att ha fem olika globala indexfonder. Undvik fonder med väldigt höga avgifter, trots att det finns samma innehåll billigare. En indexfond bör inte kosta mer än 0,3 till 0,4 procent i fondavgift. Tänk ett varv till om du överväger en branschfond istället för en global indexfond. Det innebär betydligt högre risk att bara vara exponerad mot en enda bransch.

5 aktier som rusat 2025 – de har högst utdelning

På Avanzas hemsida finns en lista, en aktiescreener, som visar utvecklingen i aktier över tid. Från dagens datum och ett år tillbaka i tiden. Nyheter24 går igenom den och sorterar på vilka aktier som just nu har högst direktavkastning.

Glöm dock aldrig bort att investeringar på börsen alltid innebär en risk. Att spara i aktier och/eller fonder är spekulativt och innebär att du också kan förlora pengarna du satsar.

”Det kan gå både upp och ner så det är inte säker att du får tillbaka pengarna du satte in”, uppger Avanza själva på hemsidan.

Här är fem aktier med högst direktavkastning nu (september 2025):

Done.ai Group: 211,56 procent Creative Media & Community Trust: 101,72 procent Ricer Tech: 94,83 procent Nykode Therapeutics: 63,94 procent EXMAR NV: 42,52 procent