Så har priset på hummerauktionen svängt mellan 2015 och 2025

Årets hummerpremiär har varit på Göteborgs fiskauktion. Den första hummern såldes under tisdagsmorgonen för 51 000 kronor kilot, exakt samma pris som i fjol. Här får du veta vad hummerpriset legat på de senaste tio åren och hur det svängt.

Nu har det varit hummerpremiär på Göteborgs fiskeauktion. De två premiärhumrarna, en hona och en hane, vägde tillsammans 1,2 kilo.

Klockan 07 på måndagsmorgonen drog fisket igång och ett drygt dygn senare kunde den första hummerlådan säljas.

Första hummern såld på Göteborgs fiskauktion

Vem som får sälja den första hummern avgörs genom lottning.

– För hela fisket är ju hummerpremiären en tradition som jag tror betyder mycket för många, både för yrkesfiskare, privatpersoner och fritidsfiskare som tycker det här är en viktigt dag. Det här är ju västkustens älgjaktspremiär, säger Roger Thilander, vd på Göteborgs fiskauktion under tisdagsmorgonen till Göteborgs-Posten.

I år landade slutpriset på 51 000 kronor per kilo. En större del av pengarna kommer att gå till Sjöräddningen. Men priserna har svängt kraftigt de senaste åren.

Hummerpremiären i Göteborg: Så har priset svängt – från 7 000 till 83 000 kronor kilot

År 2022 såldes den första hummern för rekordlåga 7 000 kronor kilot, medan hummern 2012 såldes för rekordhöga 102 000 kronor kilot, enligt Göteborgs-Posten.

Det har premiärhummern kostat genom åren År 2015: 10 400 kronor kilot År 2016: 20 833 kronor kilot År 2017: 47 00 kronor kilot År 2018: 83 000 kronor kilot År 2019: 52 000 kronor kilot År 2020: 34 000 kronor kilot År 2021: 77 000 kronor kilot År 2022: 7 000 kronor kilot År 2023: 44 000 kronor kilot År 2024: 51 000 kronor kilot År 2025: 51 000 kronor kilot

Därför svänger priserna på hummerauktionen i Göteborg

Det är flera faktorer som påverkar slutpriset på hummerakutionen, vilket gjort att det svängt så mycket mellan åren.

En viktig faktor som påverkar priset är hur mycket den framlottade hummern väger. En hummer som väger exakt ett kilo säljs för det, men om hummern väger 1,9 kilo är den mer eftertraktad.

Vikten över kilogränsen ingår nämligen i priset. Så fler vill köpa en hummer som väger 1,9 kilo jämfört med en som väger 2 kilo, enligt Svenska Dagbladet.