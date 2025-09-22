Det vägrar Donald Trump dricka – anledningen är hjärtskärande

Under Donald Trumps stadsbesök i Storbritannien lät man ta fram en ny cocktail, till hans ära. Men Trump vägrade röra drinken, och orsaken bakom är hjärtskärande.

Donald Trump var på statsbesök i Storbritannien i mitten av september. Hans besök avslutades med en extravagant middag på slottet Windsor med bland annat kung Charles och andra kungligheter.

Det vägrade Donald Trump dricka

Under middagen blev Trump bjuden på en cocktail, som hade gjorts bara till hans ära. Men Trump vägrade att dricka cocktailen, på grund av en tragisk familjetragedi.

Cocktailen var en "Transatlantic Whisky Sour" och var unikt framtagen för att fira Trumps besök och beskrevs som en brittisk/amerikansk tolkning av den tidlösa drinken whisky sour.

Drinken sades vara "krönt med ett pekannötsskum och garnerad med en rostad marshmallow på en stjärnformad kaka, vilket efterliknar en s'more vid elden", skriver engelska Mirror.

Därför dricker Trump inte alkohol

Anledningen till att Trump inte rörde drinken som skapats till hans ära är på grund av en familjetragedi. Donald Trumps äldre bror Fred Trump Jr. kämpade nämligen med alkoholism under större delen av sitt liv, och gick bort år 1981 bara 42 år gammal.

År 2016 berättade Trump för Fox News att han aldrig druckit alkohol, på grund av sin brors öde.

– Det var en mycket tuff period. Om du inte börjar, kommer du aldrig att få problem. Om du börjar kan du få problem. Och det är ett svårt problem att sluta med, sa han till Fox News enligt Mirror.

Broderna tragiska öde

Brodern Fred lades in på ett rehabiliteringsprogram vid flera tillfällen. Men han blev aldrig fri i från sitt missbruk.

Därför avstår Donald Trump alla typ av alkohol. Då han själv är rädd att bli beroende och gå samma öde till mötes som sin bror.