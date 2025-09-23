Alla med elbil vet att man måste stanna och ladda om man ska färdas långt. En snabbladdare kan ladda din bil till 80 procent på 15 till 30 minuter.

Många uppskattar elbilar då de är tystare, har lägre driftkostnader tack vare sitt billiga "bränsle" och sina minskade servicekostnader.

Men att åka långt i en elbil går inte utan stopp längs vägen. Man måste nämligen ladda sina elbilar för att kunna ta sig en längre strecka.

Men den som kör elbil på E4:an kan nu njuta av glada nyheter.

Glada nyheter för alla som kör elbil på E4:an

Det kommer nämligen komma åtta snabbladdare i Klevshult utmed E4:an.

Det är ett vanligt truckstopp vid E4:an strax norr om Värnamo. Enligt Trafikverket kör cirka 7 000 fordon förbi här varje dag, inklusive godstransporter med lastbil.

Laddstationen kommer ha åtta snabbladdare, med en totaleffekt på 1,6 MW så att även tyngre fordon kan ladda.

– För att lyckas med den cirkulära omställningen av transportindustrin krävs en väl utvecklad infrastruktur med laddstationer utmed Sveriges viktiga transportleder. Därför är vi på ChargeNode stolta över att vara med när Greenstop etablerar sin första laddstation, säger Niklas Berg, affärsutvecklare och medgrundare av ChargeNode, i ett pressmeddelande.

Då öppnar de nya superladdstationen

Stationen kommer ha invigning i oktober och provkörs för fullt i detta ny.

– Vi hoppas erbjuda ett värde för både när- och fjärrtransporter. Lastbilar, bussar och personbilar – alla är välkomna att ladda. Finns det behov att bygga ut med fler platser så gör vi det, säger Otto Werneskog, vd och grundare av GreenStop, utvecklare av infrastruktur – från hållbar energiproduktion till fossilfria lösningar för fordon, i ett pressmeddelande.