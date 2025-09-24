Avdraget ändras 2026 – kan kosta många svenskar tusenlappar

Regeringen vill se en höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet – något som kan innebära dyrare pendling för många.

Det var under måndagen som Tidöpartierna la fram höstbudgeten i sin helhet. Budgeten presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) som då också gick den traditionsenliga budgetpromenaden.

I budgetpropositionen för 2026 finns reformer för närmare 80 miljarder kronor.

– Nu kommer hårt arbetande människor, familjer och pensionärer att få mer pengar i plånboken. Människor ska känna framtidstro och trygghet, i stället för att behöva oroa sig för ekonomin. Det kommer också bidra till att få fart på ekonomin och ta oss ur lågkonjunkturen, sa Svantesson i ett pressmeddelande.



Elisabeth Svantesson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

På skattefronten föreslås en hel rad ändringar, däribland ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning.

Därutöver vill man se en höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet – något som kan innebära dyrare pendling för många.

Satsningarna i budgetpropositionen för 2026 HUSHÅLL: 47,60 miljarder (mdr), varav: Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr

Sänkt matmoms: 15,94 mdr

Sänkt elskatt: 6,52 mdr

Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr

Sänkt förskoleavgift 1 mdr

Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr

Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr

Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr VÄLFÄRD: 10,4 mdr, varav: Skola: 3,3 mdr

Vård: 5,9 mdr

Tandvård: 1 mdr

Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr FÖRETAGANDE: 9,4 mdr, varav: Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr

Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr

Stöd till jordbruk: 1 mdr

AI och digitalisering: 0,54 mdr BROTTSBEKÄMPNING: 2,6 mdr, varav: Kriminalvården: 0,86 mdr

SIS-hem, med mera: 0,88 mdr

Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr MILJÖ OCH KLIMAT: 3,5 mdr, varav: Klimatklivet: 1,5 mdr

Skydd av natur och hav: 0,76 mdr

Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr ÖVRIGT: 6,7mdr, varav: Bidragsreform: 1,45 mdr

Civilt försvar: 1,22 mdr

Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr

Migration och integration: 0,4 mdr

Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr

Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr

Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr BESPARINGAR: – 1,5 mdr TOTALSUMMA, NETTO: cirka 79 mdr Källa: TT

Regeringen vill höja gränsen för reseavdrag 2026

Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, vill nämligen höja gränsen för reseavdrag från 11 000 till 15 000 kronor. Tidigare har det, enligt Sveriges Radio, varit tal om att höja gränsen med 2 000 kronor, men nu föreslår man alltså en fördubblad höjning – något som fått kritik.

Annons

– En viss justering var rimlig, men att plötsligt höja med en tredjedel riskerar att försämra villkoren på en redan ansträngd arbetsmarknad, har Anders Östberg, pressansvarig på Motorbranschens riksförbund, sagt till Sveriges Radio.

Reseavdragen görs i samband med deklarationen till Skatteverket. Foto: Johan Nilsson/TT

Enligt Sveriges Radio förklarar regeringen höjningen med att både priser och inkomster ökat så mycket att det motiverar ytterligare en höjning.

Dyrare för pendlare

För de flesta av de drygt 900 000 svenskar som får reseavdrag innebär det hela en skattehöjning på omkring 1 400 kronor per år, uppger Sveriges Radio.

För boende i Uppsala, där tusentals människor varje dag tar tåget på en av Sveriges främsta pendlingssträckor till Stockholm, handlar det om mellan 1 300 kronor och 2 164 kronor, beroende på inkomst, enligt Erik Bengtzboe som är chefekonom på Skattebetalarnas förening.

– Vi har en hög arbetslöshet, en svag konjunktur och vill stötta hushållen. Att då göra det dyrare för de som pendlar till sina arbeten är varken en bra idé eller en bra tajming, säger han till UNT.