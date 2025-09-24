Avdraget ändras 2026 – kan kosta många svenskar tusenlappar

Det var under måndagen som Tidöpartierna la fram höstbudgeten i sin helhet. Budgeten presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) som då också gick den traditionsenliga budgetpromenaden.
I budgetpropositionen för 2026 finns reformer för närmare 80 miljarder kronor.
– Nu kommer hårt arbetande människor, familjer och pensionärer att få mer pengar i plånboken. Människor ska känna framtidstro och trygghet, i stället för att behöva oroa sig för ekonomin. Det kommer också bidra till att få fart på ekonomin och ta oss ur lågkonjunkturen, sa Svantesson i ett pressmeddelande.
På skattefronten föreslås en hel rad ändringar, däribland ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning.
Därutöver vill man se en höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet – något som kan innebära dyrare pendling för många.
Satsningarna i budgetpropositionen för 2026
HUSHÅLL: 47,60 miljarder (mdr), varav:
- Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
- Sänkt matmoms: 15,94 mdr
- Sänkt elskatt: 6,52 mdr
- Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
- Sänkt förskoleavgift 1 mdr
- Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
- Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
- Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr
VÄLFÄRD: 10,4 mdr, varav:
- Skola: 3,3 mdr
- Vård: 5,9 mdr
- Tandvård: 1 mdr
- Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr
FÖRETAGANDE: 9,4 mdr, varav:
- Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr
- Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr
- Stöd till jordbruk: 1 mdr
- AI och digitalisering: 0,54 mdr
BROTTSBEKÄMPNING: 2,6 mdr, varav:
- Kriminalvården: 0,86 mdr
- SIS-hem, med mera: 0,88 mdr
- Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr
MILJÖ OCH KLIMAT: 3,5 mdr, varav:
- Klimatklivet: 1,5 mdr
- Skydd av natur och hav: 0,76 mdr
- Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr
ÖVRIGT: 6,7mdr, varav:
- Bidragsreform: 1,45 mdr
- Civilt försvar: 1,22 mdr
- Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr
- Migration och integration: 0,4 mdr
- Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr
- Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr
- Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr
BESPARINGAR: – 1,5 mdr
TOTALSUMMA, NETTO: cirka 79 mdr
Källa: TT
Regeringen vill höja gränsen för reseavdrag 2026
Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, vill nämligen höja gränsen för reseavdrag från 11 000 till 15 000 kronor. Tidigare har det, enligt Sveriges Radio, varit tal om att höja gränsen med 2 000 kronor, men nu föreslår man alltså en fördubblad höjning – något som fått kritik.
– En viss justering var rimlig, men att plötsligt höja med en tredjedel riskerar att försämra villkoren på en redan ansträngd arbetsmarknad, har Anders Östberg, pressansvarig på Motorbranschens riksförbund, sagt till Sveriges Radio.
Enligt Sveriges Radio förklarar regeringen höjningen med att både priser och inkomster ökat så mycket att det motiverar ytterligare en höjning.
Dyrare för pendlare
För de flesta av de drygt 900 000 svenskar som får reseavdrag innebär det hela en skattehöjning på omkring 1 400 kronor per år, uppger Sveriges Radio.
För boende i Uppsala, där tusentals människor varje dag tar tåget på en av Sveriges främsta pendlingssträckor till Stockholm, handlar det om mellan 1 300 kronor och 2 164 kronor, beroende på inkomst, enligt Erik Bengtzboe som är chefekonom på Skattebetalarnas förening.
– Vi har en hög arbetslöshet, en svag konjunktur och vill stötta hushållen. Att då göra det dyrare för de som pendlar till sina arbeten är varken en bra idé eller en bra tajming, säger han till UNT.
Pendlande Eskilstunabor, som pendlar till Stockholm, förlorar ungefär lika mycket som Uppsalaborna till följd av höjningen, rapporterar E-kuriren.