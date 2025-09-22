Nyheter24
De får 1 000 kronor mer i månaden: Viktigaste från budgeten

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 06:00
Uppdaterad: 22 sep. 2025, kl. 10:47
En morfar med ett barn och en plånbok med pengar.
Här är det viktigaste från budgeten 2026. Foto: Janerik Henriksson/TT & Henrik Montgomery/TT

Regeringen lägger i dag fram sin budget för 2026 i riksdagen. Här är de viktigaste nya förslagen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Migration, Förskola, Politik

Nytt jobbskatteavdrag: För en person med 35 000 kronor i månaden ger det 333 kronor mer i plånboken.

Sänkt skatt för pensionärer: För en pension på 24 700 kronor i månaden minskar skatten med 156 kronor.

Sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning: Ger mellan 1 500 och 6 000 kronor i lägre skatt per år beroende på ersättningsnivå.

Sänkt matmoms: Sänks från 12 till 6 procent, tillfälligt från 1 april 2026 till sista december 2027.

LÄS MER: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Sänkt elskatt

Sänkt elskatt: Sänks med 9,875 öre per kWh. Ger cirka 1 000 kronor per år i lägre elkostnad för ett icke eluppvärmt hus och 2 000 kronor för ett eluppvärmt. Ett tidsbegränsat högkostnadsskydd mot höga elpriser ska också tas fram.

Lägre förskoleavgift: Avgiften sänks inom ramen för maxtaxan från 1 juli 2026. Kan innebära 4 500 kronor i lägre avgift per år för en tvåbarnsfamilj.

Höjt tak i bostadsbidraget: Innebär som mest 1 000 kronor mer i månaden för familjer med två eller fler barn.

Bidragsreform: Socialbidragen stramas åt från 2027, särskilt för familjer med fler än tre barn. Aktivitetskrav för bidrag och jobbpremie för dem som börjar jobba från 1 juli 2026.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga: Sänks tillfälligt med en tredjedel för 19–23 åringar från 1 april 2026 till sista september 2027. 

MISSA INTE: De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

Så mycket får vården i nya budgeten

Vård: 6,9 miljarder kronor går till att bland annat kortare vårdköer, förbättrad vård för kvinnor och stärkt vård för psykisk hälsa.

Skola: 3,3 miljarder kronor går till ökade resurser i skola och förskola.

Brottsbekämpning: Kriminalvården får 860 miljoner kronor för arbetet med att ta fram fler fängelseplatser. 880 miljoner går till förebyggande insatser för unga, bland annat SIS-hem.

Försvar: Det militära försvaret får kraftiga förstärkningar som dock lånefinansieras utanför statsbudgeten.

De här nya satsningarna i budgeten för 2026, det så kallade reformutrymmet, uppgår till cirka 79 miljarder kronor netto. Budgeten innehåller också besparingar på 1,5 miljarder.

Bedömningarna av förslagens effekter bygger på regeringens beräkningar.

LÄS MER: Glädje för pensionärerna: Boostad ersättning och höjt bidrag

Hit går nya satsningar i budgeten för 2026

HUSHÅLL: 47,60 miljarder (mdr), varav:

— Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr

— Sänkt matmoms: 15,94 mdr

— Sänkt elskatt: 6,52 mdr

— Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr

— Sänkt förskoleavgift 1 mdr

— Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr

— Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr

— Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr

VÄLFÄRD: 10,4 mdr

— Skola: 3,3 mdr

— Vård: 5,9 mdr

— Tandvård: 1 mdr

— Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr

FÖRETAGANDE: 9,4 mdr

— Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr

— Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr

— Stöd till jordbruk: 1 mdr

— AI och digitalisering: 0,54 mdr

BROTTSBEKÄMPNING: 2,6 mdr

— Kriminalvården: 0,86 mdr

— SIS-hem, med mera: 0,88 mdr

— Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr

MILJÖ OCH KLIMAT: 3,5 mdr

— Klimatklivet: 1,5 mdr

— Skydd av natur och hav: 0,76 mdr

— Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr

ÖVRIGT: 6,7mdr

— Bidragsreform: 1,45 mdr

— Civilt försvar: 1,22 mdr

— Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr

— Migration och integration: 0,4 mdr

— Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr

— Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr

— Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr

BESPARINGAR: – 1,5 mdr

TOTALSUMMA, NETTO: cirka 79 miljarder

