Regeringen lägger i dag fram sin budget för 2026 i riksdagen. Här är de viktigaste nya förslagen.

Nytt jobbskatteavdrag: För en person med 35 000 kronor i månaden ger det 333 kronor mer i plånboken.

Sänkt skatt för pensionärer: För en pension på 24 700 kronor i månaden minskar skatten med 156 kronor.

Sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättning: Ger mellan 1 500 och 6 000 kronor i lägre skatt per år beroende på ersättningsnivå.

Sänkt matmoms: Sänks från 12 till 6 procent, tillfälligt från 1 april 2026 till sista december 2027.

Sänkt elskatt: Sänks med 9,875 öre per kWh. Ger cirka 1 000 kronor per år i lägre elkostnad för ett icke eluppvärmt hus och 2 000 kronor för ett eluppvärmt. Ett tidsbegränsat högkostnadsskydd mot höga elpriser ska också tas fram.

Lägre förskoleavgift: Avgiften sänks inom ramen för maxtaxan från 1 juli 2026. Kan innebära 4 500 kronor i lägre avgift per år för en tvåbarnsfamilj.

Höjt tak i bostadsbidraget: Innebär som mest 1 000 kronor mer i månaden för familjer med två eller fler barn.

Bidragsreform: Socialbidragen stramas åt från 2027, särskilt för familjer med fler än tre barn. Aktivitetskrav för bidrag och jobbpremie för dem som börjar jobba från 1 juli 2026.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga: Sänks tillfälligt med en tredjedel för 19–23 åringar från 1 april 2026 till sista september 2027.

Så mycket får vården i nya budgeten

Vård: 6,9 miljarder kronor går till att bland annat kortare vårdköer, förbättrad vård för kvinnor och stärkt vård för psykisk hälsa.

Skola: 3,3 miljarder kronor går till ökade resurser i skola och förskola.

Brottsbekämpning: Kriminalvården får 860 miljoner kronor för arbetet med att ta fram fler fängelseplatser. 880 miljoner går till förebyggande insatser för unga, bland annat SIS-hem.

Försvar: Det militära försvaret får kraftiga förstärkningar som dock lånefinansieras utanför statsbudgeten.

De här nya satsningarna i budgeten för 2026, det så kallade reformutrymmet, uppgår till cirka 79 miljarder kronor netto. Budgeten innehåller också besparingar på 1,5 miljarder.