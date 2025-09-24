Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /SVT

Kaos när SVT-sändning bröts – programledaren skrek "fuck"

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 08:36
Uppdaterad: 24 sep. 2025, kl. 08:39
Bilder på en tv-sändning och SVT-loggan.
Kaos när SVT-sändning bröts – programledaren svor. Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT/Stella Pictures

Under tisdagskvällen utbröt det kaos under SVT:s Skånes lokala nyhetssändning och programledaren skrek "fuck, fuck, fuck". Kort efter bröts hela sändningen. Nu förklarar SVT vad det egentligen var som hände.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

SVT, programledare, TV

Under tisdagskvällen bröts SVT:s lokala nyhetssändning i Skåne mitt i programmet.

Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck" och sedan slocknade hela skärmen. Nu berättar SVT vad det egentligen var som hände.

LÄS MER: Klassisk asiatisk restaurang stänger efter mer än 30 år

Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck"

En tittare berättar för Aftonbladet att programledaren började svära mitt under sändningen och att allt sedan bröts och skärmen täcktes med en färgglad ruta.

Annons

– Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck" och pratade något om att en prompter inte fungerade. Sen lämnade hon rutan, sa tittaren till Aftonbladet.

LÄS MER: Kört elbil på E4:an? Det händer i oktober

Det hände under SVT Skånes nyhetssändning

Enligt Hanna Dowling, vid SVT:s pressjour, så ska fel inspelning gått ut i tablån, vilket rört till det.

"Fel sändning gick ut dessvärre vilket vi beklagar. Vi förstår att det såg konstigt ut för tittarna. När vi upptäckte att det var fel sändning så bröt vi. Det var en bandad inspelning", skriver Dowling i ett sms till Aftonbladet.

Man kan inte se den avbrutna sändningen i SVT:s app längre och SVT har inte ersatt den med något nytt.

LÄS MER: Kvinna dog efter plastikoperation i Malmö – läkaren döms

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:59
Sport

Kollaps i Morgonstudion – här går allt åt skogen: "Nä hej"

Idag
09:40
Sport

Här är Sveriges nya OS-kläder

Idag
09:32
Nyheter
/ Inrikes

Maten som håller sämst i frysen – många gör fel

Idag
08:44
Nyheter
/ Inrikes

Jonathan dödförklarades – nu prövas det i rätten

Idag
08:36
Nyheter
/ Inrikes

Kaos när SVT-sändning bröts – programledaren skrek "fuck"

Idag
08:15
Nyheter
/ Inrikes

Icas krisdrag: Säga upp personal och spara 200 miljoner

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons