Under tisdagskvällen utbröt det kaos under SVT:s Skånes lokala nyhetssändning och programledaren skrek "fuck, fuck, fuck". Kort efter bröts hela sändningen. Nu förklarar SVT vad det egentligen var som hände.

Under tisdagskvällen bröts SVT:s lokala nyhetssändning i Skåne mitt i programmet.

Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck" och sedan slocknade hela skärmen. Nu berättar SVT vad det egentligen var som hände.

Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck"

En tittare berättar för Aftonbladet att programledaren började svära mitt under sändningen och att allt sedan bröts och skärmen täcktes med en färgglad ruta.

– Programledaren skrek "fuck, fuck, fuck" och pratade något om att en prompter inte fungerade. Sen lämnade hon rutan, sa tittaren till Aftonbladet.

Det hände under SVT Skånes nyhetssändning

Enligt Hanna Dowling, vid SVT:s pressjour, så ska fel inspelning gått ut i tablån, vilket rört till det.

"Fel sändning gick ut dessvärre vilket vi beklagar. Vi förstår att det såg konstigt ut för tittarna. När vi upptäckte att det var fel sändning så bröt vi. Det var en bandad inspelning", skriver Dowling i ett sms till Aftonbladet.