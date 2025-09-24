Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Mat

Maten som håller sämst i frysen – många gör fel

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 09:32
Kylskåp och frys.
Foto: Jonas Ekströmer/TT & Pontus Lundahl/TT

Vad stämmer om fryst, upptinad och "gammal" mat? Nyheter24 reder ut svaret.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Mat, Kök, Livsmedel

Att frysa in mat är ett självklart inslag i många hem då det både sparar tid, minskar matsvinnet och kan göra vardagen lättare.

Det finns mängder av råd om infrysning, bäst före-datum och hur man bäst undviker isiga matlådor i frysen. Men hur ska man egentligen tänka för att både förlänga hållbarheten och undvika att maten tappar smak eller konsistens?

Kylan stoppar inte allt

Att frysa in mat är ett bra sätt att bromsa nedbrytningen av mat, då mikroorganismer som mögel, bakterier och jäst slutar föröka sig vid temperaturer under -18° 

Det betyder dock inte att maten håller sig i perfekt skick hur länge som helst, enligt Livsmedelsverket

Även om maten inte blir farlig, kan den försämras i både smak, lukt, färg och konsistens ju längre den ligger i frysen. Anledningen? Kemiska reaktioner och att vattnet i maten försvinner med tiden, vilket gör den torr. 

Är det farligt att äta?

En vanlig missuppfattning är att mat som legat länge i frysen blir dålig eller oätbar. Men enligt mikrobiologen Catarina Flink på Livsmedelsverket är det mycket sällsynt att fryst mat blir farlig, det enda som kan påverkas är kvaliteten, rapporterar Göteborgs Posten

Därför rekommenderas det att lita på sina sinnen. Lukta, smaka och titta. 

Om maten verkar okej efter upptining så är det oftast det. Men vissa råvaror är känsligare än andra, speciellt de med högt fettinnehåll. 

Maten som håller sämst i frysen

Livsmedel med hög fetthalt, som lax, fläskkött och fet fisk, har kortare hållbarhet i frysen. Fettet härsknar nämligen med tiden, och det känns tydligt på både smaken och lukten. 

Bröd, bär och magert kött som kyckling eller vilt klarar sig däremot längre. Grönsaker kan dock blekna och bli tråkiga i konsistensen, även om de fortfarande kan ätas. 

Vilka livsmedel bör du inte frysa in?

Även om nästan all mat tekniskt sett kan frysas in, blir det inte alltid så lyckat. Mejeriprodukter som créme fraiche, fil, yoghurt och majonäsen skär sig ofta i frysen. Resultatet blir grynigt och vattnigt. 

Hur bör du frysa in maten? Det är lösningen

För att maten ska hålla så bra som möjligt är det viktigt att den frys in på rätt sätt. Låt maten alltid bli kall först, undvik stora portioner och sprid ut innehållet på olika hyllor i frysen, enligt både GP och Livsmedelsverket.

Se också till att maten lufttätt, gärna i påsar där luften pressats ut. Att ta in syre in i frysen kan nämligen orsaka så kallade frysskador, där ytan torkar ut och får gråbruna, läderartade fläckar. 

När du tinar upp maten är det bäst att lägga in den i kylen. Upptinad mat som inte ska ätas direkt måste hållas kyld, annars vaknar bakterierna till liv igen. 

Mat som tinats kan frysas in igen, men risken är att den blir torrare. Samma sak gäller mat som tinats i kylskåpet men inte hunnit används. Men, det viktigaste är att maten har hållits kall. 

Slutligen, vad stämmer om fryst mat egentligen?

Det är faktiskt inte datumet som avgör om maten går att äta eller inte, det är nämligen hur den ser ut, luktar och smakar efter att du tinat upp den.

Så länge frysen håller rätt temperatur, och maten hanteras hygieniskt, är risken minimal att något "farligt" händer.

Kommentarer

