Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /El

Eltjuvarna som drar mest el i hemmet – många vet inte om det

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 10:28
Spis och sladdar.
Foto: Fredrik Sandberg/TT & Jessica Gow/TT & Janerik Henriksson/TT

Vilka apparater drar mest el i hemmet? Nyheter24 reder ut.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

El, energi, Bostad

I dagens skenande elpriser kan det vara värt att ta en fundering på vilka prylar i hemmet som drar mest el. 

Nyheter24 har tidigare rapporterat mycket om elkostnaderna och prognosen för hösten 2025. Samt vilka teknikprylar som slukar mest el. 

Så vilken apparat drar mest el hemma hos dig? 

Apparaterna som drar mest el i hemmet 

De senaste åren har elpriserna skiftat kraftigt, och för många har räkningarna blivit en större källa till oro. 

Annons

Flera svenska städer, som till exempel Västerås, har nu börjat ta ut effektavgifter för att dämpa elförbrukningen under vissa tider på dygnet, det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning.

I Västerås gäller den nya avgiften på helgfria vardagar mellan 07.00 och 19.00, vilket gör att vi alla behöver bli mer medvetna om våra elektriska vanor. 

Men faktum är att det inte alltid är de stora apparaterna som drar mest ström, här är några av de största elslukarna, som kanske förvånar dig, enligt Jämtkraft som Vestmanlands Läns Tidning rapporterar om:

Hårtork

Många använder hårtorken veckovis, och vissa dagligen, men få tänker på hur mycket el den faktiskt kan dra. 

Annons

Hårtorken kan landa på 2 000 W, och är en av de mer krävande apparaterna i hemmet, speciellt om den används länge.

LÄS MER: De får 1 000 kronor mer i månaden: Viktigaste från budgeten

Bastu

Något som kanske inte förvånar, eller faktiskt gör det, är bastun. Med ett effektbehov på hela 6 000 W kan en längre "sauna" snabbt leda till högre elräkningar. 

Få vet hur mycket ström en bastu drar, men om man använder den ofta kan det snabbt dra iväg. 

Induktionsspis 

En induktionsspis är både snabb och effektiv, men kan kräva mycket energi när den är på. Att laga mat varje dag, speciellt om man är ett större sällskap, kan elförbrukningen dra upp ordentligt. 

Annons

Mikrovågsugn

Mikrovågsugnar används ofta för att värma upp mat snabbt, men även denna apparat kan landa på omkring 900 W. 

LÄS MER: Vad drar mest el – airfryer eller ugn?

Kaffebryggare

En ny kopp kaffe på morgonen är en självklarhet för många, men även kaffebryggaren kan göra elräkningen en aning dyrare. 

Annons

Den kan landa på 1 500 W och är inte den största energislukaren i hemmet, men kan bli en märkbar del, särskilt om den används flitigt. 

Dammsugare

Beroende på hur ofta man städar och använder dammsugaren kan även denna dra iväg och landar på omkring 700 W. 

Elbilsladdare

Äger du en elbil? Då kanske du har noterat att laddningen av bilen kan dra mycket el. Med ett 10A-uttag för laddning kan elbilen dra hela 2 300 W. 

Annons

LÄS MER: Elsmockan i höst: Så mycket dyrare blir det hos dig

Vattenkokare

Vattenkokaren är en annan apparat som kan överraska med sin effektförbrukning. 

På 2 200 W kan den snabbt dra mycket energi, speciellt om den används flera gånger om dagen.

Övriga energislukare

Det är inget nytt om att i princip alla apparater i hemmet drar el, men det kan vara värt att fundera på vad som drar mest, särskilt om man vill hålla nere kostnaderna. 

Andra exempel på apparater som kan dra iväg är elvispen, som kan dra 3 00 W. 

En laptop som kan landa på 50 W. Även mindre objekt som en LED-lampa eller eltandborste, som kan dra mellan 1 och 2 W, är så små att de inte nödvändigtvis behöver tas med i beräkningen, men kan bli märkbara.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:28
Nyheter
/ Inrikes

Eltjuvarna som drar mest el i hemmet – många vet inte om det

Idag
09:59
Sport

Kollaps i Morgonstudion – här går allt åt skogen: "Nä hej"

Idag
09:40
Sport

Här är Sveriges nya OS-kläder

Idag
09:32
Nyheter
/ Inrikes

Maten som håller sämst i frysen – många gör fel

Idag
08:44
Nyheter
/ Inrikes

Jonathan dödförklarades – nu prövas det i rätten

Idag
08:36
Nyheter
/ Inrikes

Kaos när SVT-sändning bröts – programledaren skrek "fuck"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons