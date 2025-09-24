Eltjuvarna som drar mest el i hemmet – många vet inte om det

Vilka apparater drar mest el i hemmet? Nyheter24 reder ut.

I dagens skenande elpriser kan det vara värt att ta en fundering på vilka prylar i hemmet som drar mest el.

Nyheter24 har tidigare rapporterat mycket om elkostnaderna och prognosen för hösten 2025. Samt vilka teknikprylar som slukar mest el.

Så vilken apparat drar mest el hemma hos dig?

Apparaterna som drar mest el i hemmet

De senaste åren har elpriserna skiftat kraftigt, och för många har räkningarna blivit en större källa till oro.

Annons

Flera svenska städer, som till exempel Västerås, har nu börjat ta ut effektavgifter för att dämpa elförbrukningen under vissa tider på dygnet, det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning.

I Västerås gäller den nya avgiften på helgfria vardagar mellan 07.00 och 19.00, vilket gör att vi alla behöver bli mer medvetna om våra elektriska vanor.

Men faktum är att det inte alltid är de stora apparaterna som drar mest ström, här är några av de största elslukarna, som kanske förvånar dig, enligt Jämtkraft som Vestmanlands Läns Tidning rapporterar om:

Hårtork

Många använder hårtorken veckovis, och vissa dagligen, men få tänker på hur mycket el den faktiskt kan dra.

Annons

Hårtorken kan landa på 2 000 W, och är en av de mer krävande apparaterna i hemmet, speciellt om den används länge.

Bastu

Något som kanske inte förvånar, eller faktiskt gör det, är bastun. Med ett effektbehov på hela 6 000 W kan en längre "sauna" snabbt leda till högre elräkningar.

Få vet hur mycket ström en bastu drar, men om man använder den ofta kan det snabbt dra iväg.

Induktionsspis

En induktionsspis är både snabb och effektiv, men kan kräva mycket energi när den är på. Att laga mat varje dag, speciellt om man är ett större sällskap, kan elförbrukningen dra upp ordentligt.

Annons

Mikrovågsugn

Mikrovågsugnar används ofta för att värma upp mat snabbt, men även denna apparat kan landa på omkring 900 W.

Kaffebryggare

En ny kopp kaffe på morgonen är en självklarhet för många, men även kaffebryggaren kan göra elräkningen en aning dyrare.

Annons

Den kan landa på 1 500 W och är inte den största energislukaren i hemmet, men kan bli en märkbar del, särskilt om den används flitigt.

Dammsugare

Beroende på hur ofta man städar och använder dammsugaren kan även denna dra iväg och landar på omkring 700 W.

Elbilsladdare

Äger du en elbil? Då kanske du har noterat att laddningen av bilen kan dra mycket el. Med ett 10A-uttag för laddning kan elbilen dra hela 2 300 W.

Annons

Vattenkokare

Vattenkokaren är en annan apparat som kan överraska med sin effektförbrukning.

På 2 200 W kan den snabbt dra mycket energi, speciellt om den används flera gånger om dagen.

Övriga energislukare

Det är inget nytt om att i princip alla apparater i hemmet drar el, men det kan vara värt att fundera på vad som drar mest, särskilt om man vill hålla nere kostnaderna.

Andra exempel på apparater som kan dra iväg är elvispen, som kan dra 3 00 W.