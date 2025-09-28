Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Tradera

Gamla skivan säljs för över 4 200 kronor på Tradera

Publicerad: 28 sep. 2025, kl. 08:30
Bilder på sedlar och Tradera.
Gamla skivan säljs för över 4 200 kronor på Tradera. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Anders Wiklund/TT

Försäljningen av vinylskivor har ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året. Nu säljs en skiva för mer än 4 200 kronor på Tradera.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Tradera, Second Hand

Genom livet hinner man samla på sig en hel del saker. Det kan vara både gamla leksaker från barndomen, inredning och nostalgi-grejer.

Många av de saker man har skräpandes på vinden eller i förrådet men är för fäst vid för att slänga kan faktiskt vara värda en hel förmögenhet i dag, jämfört med vad de köptes för.

Nyheter24 har tidigare skrivit om en klassisk skål, som finns i många svenska hem och är värd 8 000 kronor i dag. 

LÄS MER: Har du klassiska skålen hemma? Är värd 8 000 kronor i dag

Antalet sålda skivor på Tradera ökar

På Tradera har människor chans att sälja sin gamla prylar och samlare chansen att göra riktiga fynd. Under 2024 gjorde gamla CD-skivor succé på Tradera och ökade i antal sålda auktioner med 43 procent, skriver Café.

Och även i år verkar skivor vara riktigt hett på Tradera. Just nu ligger en vinylskiva ute till försäljning för 4 220 kronor och slutpriset förväntas bli ännu högre.

LÄS MER: Har du klassiska tallriken hemma? Är värd 8 500 kronor i dag

Skivan är värd över 4 200 kronor

Hittills i år har det sålts 300 000 vinylskivor på Tradera, där försäljningen har ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året.

Just nu har man möjlighet att lägga vantarna på en guldskiva från Ulf Lundell, för albumet "OK Baby OK". Guldskivan auktioneras ut av samma säljare som sålt den dyraste vinylskivan någonsin på Tradera.

I skrivande stund är guldskivan uppe i 4 220 kronor, men slutpriset förväntas vara högre när auktionen avslutas.

LÄS MER: Körkortet i mobilen ger körförbud överallt

Foto: Skärmavbild/Tradera

