Körkortet i mobilen ger körförbud överallt

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 14:01
Bilder på någon som kör och ett körkort.
Körkortet i mobilen ger körförbud överallt. Foto: Erik Simander/TT/Emil Langvad/TT

Man är just nu i slutskedet av att klubba igenom det fjärde körkortsdirektivet i EU-parlamentet. En förändring som kan innebära att det nya digitala körkortet kan ge körförbud överallt.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

I dag gäller ett återkallat körkort endast i ett land. Det betyder att om du blir av med körkortet i Tyskland kan du fortfarande köra bil i andra EU-medlemsländer.

Men det kan inom kort komma att ändras på. En nytt EU-förslag som är i ropet innebär att om du begår ett misstag och får ditt körkort indraget kommer det gälla i alla EU-länder. Parlamentet är nämligen mitt uppe i att fatta beslut om det fjärde körkortsdirektivet.

Alla EU-länder kan få likadana körkort

Ett förslag som också diskuteras är att man ska införa ett gemensamt digitalt körkort, för alla medlemsländer.

Genom ett gemensamt digitalt körkort skulle man få mer kontroll på alla bilförare. Och en företeelse som hänt i ett land skulle få konsekvenser även i andra EU-länder.

Det digitala körkortet skulle gå att ha i telefonen i en app och gå att visa upp vid olika kontroller. Men för att det ska fungera måste man ha en laddad telefon och en skärm som inte är sprucken.

– Tanken är att man ska ha en digital plånbok med identitetshandlingar. De ska ligga som en app i telefonen och man ska kunna använda dem lättare än de traditionella handlingarna, säger Ted Snölilja på Transportstyrelsen till Carup.

Då kommer körkortet dras in överallt

Ett indraget körkort i alla EU-länder kommer dock bara att gälla vid allvarliga trafikbrott, som rattfylleri, grov fortkörning eller dödsolyckor. Och körkortet behöver vara indraget i minst tre månader och alla överklaganden vara avgjorda för att det ska träda i kraft i hela EU.

Att det ska bli ett gemensamt EU-körkort har inte klubbats igenom helt formellt ännu. Men man har nått en överenskommelse mellan ministerrådet och Europaparlamentet och förslaget kommer att klubbas igenom, skriver Carup.

Då kan det digitala körkortet komma till Sverige

När beslutet klubbats kommer alla länder ha till 2030 på sig att införa det digitala körkortet. Det fysiska kortet kommer finnas kvar som ett alternativ.

– När det är klubbat så tror jag att alla länder kommer att få flera år på sig att genomföra detta. Men vilken ambitionsnivå vi kommer att ha i Sverige, det vet jag inte, säger Ted Snölilja till Carup.

