Den klassiska tallriken finns i flera hem och är nu värd upp emot 8 500 kronor i dag. Har du dyrgripen hemma?

Under år 1790 beställde Danmarks kung tallrikar av Royal Copenhagen ur serien Flora Danica. Porslinet gavs sedan till den ryska hertiginnan Katarina, som en kompensation för uteblivet stöd till Ryssland under det Svensk-Ryska kriget.

Kriget varade mellan 1788 och 1790 och inleddes med ett svenskt anfall mot Ryssland som kung Gustav III startat.

Varit populär sedan 1700-talet

Bilderna på av Royal Copenhagen Flora Danica-serie kommer alla från en samling danska botaniska böcker, som har samma namn som serien.

Delar från originalserien som beställdes av den danska kungen finns utställda på flera slott i Danmark.

Serien har varit populär enda sedan 1700-talet och än i dag finns ett stort intresse. Tallrikarna i serien är inte lika värdefulla som andra delar av servisen, men ändå värda en rejäl hacka, skriver Tasting Table.

Klassiska tallriken är värd 8 500 kronor i dag

Ett set med tolv Flora Danica-tallrikar med nätmönster såldes av den brittiska auktionsbyrån Sothebys för 35 280 dollar, vilket motsvarar cirka 326 226 kronor.

Nyheter24 har gjort en egen kontroll för att se om tallrikarna, precis som i England och USA, är värda mycket. Och det visade sig att på andrahandsmarknaden för Royal Copenhagens Flora Danica-serie var stort även här.

Säljs för tusentals kronor secondhand

På auktionssajten Tradera finns det en tallrik i serien som just nu ligger ute för 8 500 kronor. Men det finns flera andra delar från serien ute på Tradera också som ligger ute till en betydligt högre pris.

Har man till exempel en skål på fot från Flora Danica-serie kan den vara värd upp emot 25 000 kronor.

