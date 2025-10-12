Så får du ut mest av pensionen – oavsett när du slutar jobba

Allt fler svenskar väljer att ta ut allt av pensionen så snabbt som möjligt. Men vad händer efter de fem första åren – och varför kan det kosta dig hundratusentals kronor på sikt?

När drömmen om ett liv i frihet efter 60 börjar kännas möjlig, är det lätt att tänka: varför inte maxa? Ta ut tjänstepensionen på kortast tid, njuta av livet medan man är frisk, och leva stort.

Men den här strategin kan bli en ekonomisk fälla – särskilt för den som inte planerat långt i förväg, något som Expressen var först att rapportera om.

Kort utdelning kan bli dyr nota

Enligt en rapport från Länsförsäkringar väljer var tredje pensionär att ta ut sin tjänstepension på så kort tid som möjligt, ofta fem år. Det innebär ofta högre pension i början – men ett rejält tapp senare.

När tjänstepensionen är slut står många kvar med bara den allmänna pensionen. Det kan betyda tiotusentals kronor mindre i månaden, särskilt för den som haft en medelhög eller hög inkomst.

– Tappet när man ska leva på enbart allmän pension kan handla om tiotusentals kronor per månad, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia till Expressen.

Att maxa eller planera för hela livet

Pensionssystemet bygger på att vi lever längre. Det gör att pengarna som betalats in under arbetslivet ska räcka längre – ibland i flera decennier. Att spekulera i sin egen livslängd är svårt, men avgörande när man väljer strategi.

Väljer man i stället att ta ut tjänstepensionen livsvarigt, får man en jämnare inkomst men på lägre nivå. Det är ett val mellan trygghet och frihet, där risken är att pensionen "brinner inne" om man dör tidigt, om inte ett återbetalningsskydd finns.

Tidig pension lockar – men det finns en baksida

Den som vill gå i pension tidigare än den så kallade riktåldern, som just nu är 67 år, kan göra det men då krävs det att man har en tydlig plan, och helst ett privat sparande.

– Du kan absolut gå tidigare av det skäl som är relevant för dig. Men det är viktigt att då göra en plan för att finansiera det, säger Munter.

För den som fortsätter jobba till 71, tar ut pensionen livsvarigt och dessutom sparar privat, kan skillnaden bli enorm jämfört med den som maxar pensionen direkt.

Ett fritt val som kan få stora konsekvenser