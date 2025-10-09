Den nya a-kassan har kallats både reform och reträtt. Men hur påverkar förändringen egentligen din privatekonomi, och hur relevant är din inkomstförsäkring fortfarande?

Från 1 oktober gäller nya regler för arbetslöshetsförsäkringen i Sverige. Regeringen menar att förändringen ska stärka arbetslinjen och påskynda vägen tillbaka till arbetslivet. Men kritiker menar att reformen riskerar att slå hårt mot plånboken för många svenskar, särskilt för dem som tidigare känt sig trygga med en inkomstförsäkring.

Det nya systemet innehåller en tydlig nedtrappning av ersättning efter ett visst antal dagar i arbetslöshet. Och just den delen får stor betydelse för hur mycket du faktiskt kan få ut, även om du har fackets inkomstförsäkring. Frågan många kanske ställer sig nu: hur mycket hjälp får man egentligen?

LÄS MER: Så påverkas din plånbok av inflationen 2026

Nya regler – mindre trygghet efter dag 100

Den största förändringen i den nya a-kassan är att ersättningen gradvis trappas ned ju längre du är arbetslös. Under de första 100 dagarna ligger ersättningen kvar på upp till 80 procent, men därefter sänks den till 70 procent och efter 200 dagar till 65 procent.

Annons

Men vad betyder det för dig som har en inkomstförsäkring via facket?

Trots att många har en inkomstförsäkring via sitt fackförbund innebär de nya reglerna att försäkringen blir mindre värd när a-kassan trappas ner – och för vissa förlorar den helt sin effekt.

Bakgrunden är att inkomstförsäkringarna måste följa a-kassans nivåer enligt lag. När a-kassan sänks efter 100 dagar, sjunker också den maximala ersättningen som inkomstförsäkringen kan ge. Därmed blir försäkringen gradvis mindre värd, och i vissa fall helt verkningslös.

En urholkad trygghet – även för medlemmar i facket

Det är inte bara nedtrappningen som väcker kritik. Enligt TCO är det övergripande problemet att taket i a-kassans är för lågt, och inte följer med i den allmänna löneutvecklingen.

Annons

– TCO anser att grundproblemet är att taket i a-kassan höjs alldeles för lite och för sällan för att följa utvecklingen av löner och levnadskostnader, säger Joakim Lindström, utredare på TCO, i en intervju med Nyheter24.

Taket i den nya a-kassan ligger på 34 000 kronor, vilket i praktiken betyder att den som tjänar mer än så inte får ut 80 procent av sin tidigare lön, utan betydligt mindre. Ju högre lön, desto större inkomstbortfall, även med försäkring.

– Sammantaget påverkas tjänstemännens omställning till ett nytt jobb och matchningen på arbetsmarknaden genom att tjänstemännen, som i allmänhet har en lön över taket och medianlönen, tvingas ta lägre betalda jobb i stället för jobb som de har erfarenhet och utbildning för. Det, enligt TCO, drabbar både samhällsekonomin, genom att värdefull kompetens inte används på rätt sätt och som samhället har investerat i, samt för individen som drabbas av en större ekonomisk stress, fortsätter han.

Vem drabbas mest?

Många tror att inkomstförsäkringen är ett skyddsnät för dem med höga löner. Men de som drabbas hårdast av de nya reglerna är i själva verket personer med inkomster strax under taket.

Annons

– De som har en inkomstförsäkring och kommer att träffas av nedtrappningen till 70 procent efter 100 dagar är de som har en månadslön under cirka 38 850 kronor. Vid 65 procents ersättningsnivå efter 200 ersättningsdagar, träffas de som har en lön under cirka 41 800 kronor. De kommer då inte att kunna få någon kompletterande ersättning från inkomstförsäkring eller omställningsorganisation, säger Lindström.

Det slår direkt mot exempelvis vårdpersonal, administratörer och andra yrkesgrupper med genomsnittliga löner, rapporterar Göteborgs-Posten.

Är fackets roll i fara?

Flera fackförbund har uttryckt oro för att försämringen av inkomstförsäkringens effekt kan minska intresset för medlemskap. Samtidigt är inkomstförsäkringen ofta inbakad i fackavgiften, vilket gör att många fortsätter vara med för att få stöd och i förhandlingar, även om inkomstförsäkringen blivit mindre värd.

Tror du att de nya reglerna riskerar att minska intresset för att teckna inkomstförsäkring via facken? Varför eller varför inte?

– Det är osäkert i vilken mån det här kommer att påverka tjänstemännens intresse för inkomstförsäkringar eller inte. En aspekt är att inkomstförsäkringar är en integrerad del av medlemskapet hos flera fackförbund, en annan aspekt är att tjänstemännens medianlön 2025 beräknas vara cirka 46 800 kronor, svarar Lindström.

Vad kan du göra nu?

Trots det osäkra läget finns det fortfarande saker du kan göra för att skydda din ekonomi vid arbetslöshet.

Var medlem i både a-kassa och facket.

Sätt upp ett buffertsparande om möjligheten finns.

Sätt dig in i exakt vad din inkomstförsäkring faktiskt täcker, och hur länge.

Sist men inte minst, följ debatten. TCO har bland annat presenterat en ny rapport om behovet av ett höjt indexerat tak i a-kassan, och den politiska diskussionen lär inte vara över.