Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Coop

Coop-butik bjuder alla kunder på kaffe – det är anledningen

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 11:00
Bild på Coop och kaffe.
Coop-butik bjuder alla kunder på kaffe – det är anledningen. Foto: Jessica Gow/TT/Christine Olsson/TT/Simon Rehnström/SvD/TT

Den 24 oktober öppnar en ny enorm Coop-butik i norra Sverige. Under invigningsdagen kommer butiken ha kalas och bjuda alla kunder på både kaffe och tårta.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Coop, Kunder, Matbutik, Kaffe

Nyheter24 har tidigare skrivit om den nya enorma butiken som öppnar i handelsområdet Avion. Butiken är 6 000 kvadratmeter stor och slår upp dörrarna den 24 oktober. 

Den nya butiken kommer vara dubbelt så stor som den Stora Coop-butiken som redan finns i norra Umeå.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Coop öppnar ny enorm butik i Umeå

Coop öppnar ny enorm butik

Anledningen till att man öppnar en ny stor butik är för att stärka närvaron i de södra delarna av Umeå. Handelsområdet Avion är en stark knutpunkt för handeln i Umeå och har även butiker som Rusta, Candy World, Arken Zoo och Power.

Annons

I och med öppningen den 24 oktober förväntar sig Coop Nord högt tryck och många kunder.

De 400 första kunder kommer få en exklusiv goodiebag och de lovar även att det kommer finnas fina kampanjerbjudanden vid öppningen.

LÄS MER: Willys-reklam skapade kaos – hemsidan kraschade

Coop-butiken kommer bjuda på kaffe och tårta

Alla kunder kommer även bli bjuda på tårta och kaffe på själva invigningsdagen. Den som vill kommer även kunna provsmaka delikatesser tillagade i butikens eget kök.

– Det blir så klart tårta och kaffe på invigningsdagen. Men också möjlighet att provsmaka smarriga delikatesser, en del som vi tillagat i butikens eget kök. Och det blir goodiebag till de 400 första kunderna. Så det gäller nog att vara hyfsat tidigt ute för att få med sig en sådan. Vi tror att det blir mycket folk, intresset så här på förhand är väldigt stort bland umeåborna, säger Stefan Eriksson, medlems- och kommunikationschef på Coop Nord till Nyheter24.

LÄS MER: Klädmärket lämnar Sverige – stänger sin flaggskeppsbutik

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:00
Nyheter
/ Inrikes

Coop-butik bjuder alla kunder på kaffe – det är anledningen

Idag
10:23
Nyheter
/ Inrikes

Blodig man hittad med allvarliga skador i Norrköping

Idag
09:15
Nyheter
/ Inrikes

Polisman häktad för 22 barnsexbrott

Idag
08:43
Nyheter
/ Inrikes

Damberg (S) emot ett rödgrönt valmanifest

Idag
07:33
Nyheter
/ Inrikes

Experten om kreatin: ”Slöseri med pengar”

Idag
07:25
Nyheter
/ Inrikes

Ministern: Därför skippar vi årets klimattoppmöte

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons