Den 24 oktober öppnar en ny enorm Coop-butik i norra Sverige. Under invigningsdagen kommer butiken ha kalas och bjuda alla kunder på både kaffe och tårta.

Nyheter24 har tidigare skrivit om den nya enorma butiken som öppnar i handelsområdet Avion. Butiken är 6 000 kvadratmeter stor och slår upp dörrarna den 24 oktober.

Den nya butiken kommer vara dubbelt så stor som den Stora Coop-butiken som redan finns i norra Umeå.

LÄS MER: Coop öppnar ny enorm butik i Umeå

Coop öppnar ny enorm butik

Anledningen till att man öppnar en ny stor butik är för att stärka närvaron i de södra delarna av Umeå. Handelsområdet Avion är en stark knutpunkt för handeln i Umeå och har även butiker som Rusta, Candy World, Arken Zoo och Power.

Annons

I och med öppningen den 24 oktober förväntar sig Coop Nord högt tryck och många kunder.

De 400 första kunder kommer få en exklusiv goodiebag och de lovar även att det kommer finnas fina kampanjerbjudanden vid öppningen.

Coop-butiken kommer bjuda på kaffe och tårta

Alla kunder kommer även bli bjuda på tårta och kaffe på själva invigningsdagen. Den som vill kommer även kunna provsmaka delikatesser tillagade i butikens eget kök.