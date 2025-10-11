Nyheter24 har tidigare skrivit om den nya enorma butiken som öppnar i handelsområdet Avion. Butiken är 6 000 kvadratmeter stor och slår upp dörrarna den 24 oktober.
Den nya butiken kommer vara dubbelt så stor som den Stora Coop-butiken som redan finns i norra Umeå.
LÄS MER: Coop öppnar ny enorm butik i Umeå
Coop öppnar ny enorm butik
Anledningen till att man öppnar en ny stor butik är för att stärka närvaron i de södra delarna av Umeå. Handelsområdet Avion är en stark knutpunkt för handeln i Umeå och har även butiker som Rusta, Candy World, Arken Zoo och Power.
I och med öppningen den 24 oktober förväntar sig Coop Nord högt tryck och många kunder.
De 400 första kunder kommer få en exklusiv goodiebag och de lovar även att det kommer finnas fina kampanjerbjudanden vid öppningen.
Coop-butiken kommer bjuda på kaffe och tårta
Alla kunder kommer även bli bjuda på tårta och kaffe på själva invigningsdagen. Den som vill kommer även kunna provsmaka delikatesser tillagade i butikens eget kök.
– Det blir så klart tårta och kaffe på invigningsdagen. Men också möjlighet att provsmaka smarriga delikatesser, en del som vi tillagat i butikens eget kök. Och det blir goodiebag till de 400 första kunderna. Så det gäller nog att vara hyfsat tidigt ute för att få med sig en sådan. Vi tror att det blir mycket folk, intresset så här på förhand är väldigt stort bland umeåborna, säger Stefan Eriksson, medlems- och kommunikationschef på Coop Nord till Nyheter24.