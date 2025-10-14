Bästa Volvobilarna under 150 000 kronor – enligt experten

Att köpa bil är kostsamt och man vill att bilen ska hålla länge och passa alla ens behov både kortsiktigt och långsiktigt. Här är de tre bästa Volvobilarna under 150 000 kronor, enligt Filip Ceder, remarketing sales manager på Volvo.

Dyker det ständigt upp nya symboler på bilens display? Håller du tummarna varje vinterdag att bilbatteriet ska orka ta dig till jobbet en dag till? Har killarna på bilverkstaden börjat bli bekanta? Då är det helt klart dags för en ny bil.

Men att köpa bil är en dyr historia och inget man går spontant. Men ibland måste man slå till och då gäller det att göra en långsiktigt bra köp. Här är tre trygga och prisvärda Volvo-bilar under 150 000 kronor på andrahandsmarknaden.

Volvo är ett populärt märke och med flera olika modeller. Deras rykte är gott tack vare sin säkerhet, komfort och långa livslängd.

Bästa Volvobilarna under 150 000 kronor

Enligt Filip Ceder, remarketing sales manager på Volvo, finns det tre bilar för under 150 000 kronor som många gärna köper begagnade, nämligen Volvo V40, V60 och V70.

– Volvo V40 var en populär privatleasingbil, de andra två modellerna användes flitigt som tjänstebilar. Därför kom det ut många exemplar av dem i mitten av 2010-talet. Utbudet är med andra ord stort samtidigt som bilarna håller hög kvalitet rakt igenom och passar många olika kunder, allt från förstagångsköpare av bil till familjen, säger han till Aftonbladet.

Volvo V70 är en klassisk bil

Dessa bilar brukar inte tappa så mycket i andrahandsvärde heller och det finns gott om reservdelar till modellerna om det skulle behövas.

Volvo V40 är en bekväm bil i Golf-klassen som passar den som vill ha en stabil bil men inte är i stort behov av extra utrymme. Medan Volvo V60 är en modell med mycket utrymme både fram och bak. Det är en beprövad modell som har funnits och varit omtyckt länge.

Volvo V70 är den kanske mest klassiska svenska kombibilen vi har. Den är stadig och relativt tystgående med flera olika motorvarianter.

Så ska du tänka när du väljer mellan en manuell- eller automatväxlad bil

Om man ska köpa en begagnad manuell- eller automatväxlad bil spelar egentligen inte så stor roll. Men om man hade tänkt att sälja vidare bilen ytterligare en gång kan det ha stor betydelse för priset då.

– Många som tar körkort i dag gör det för automat, och då står sig dessa modeller lite starkare på marknaden den dagen du ska sälja igen, säger Filip Ceder till tidningen.

