Greta Thunbergs toppbetyg på universitetet

Greta Thunberg tog studenten från Globala gymnasiet i Stockholm i juni 2023. I september samma år började hon ett kandidatprogram på Stockholms universitet. Här är Greta Thunbergs universitetsbetyg.

Greta Thungberg är både en klimat- och människorättsaktivist. Hon skolkade ofta från skolan när hon var yngre, för att belysa klimatfrågor.

Hon satt då utanför Sveriges riksdag med skylten ”skolstrejk för klimatet”.Hennes engagemang för klimatet engagerade många och organisationen Fridays for future skapades och skolungdomar världen över började skolka för klimatet.

Började en kandidat på Stockholms universitet

Nyheter24 har tidigare skrivit om Greta Thunbergs gymnasiebetyg. Men faktum är att hon även studerat vid Stockholms universitet.

Hon började ett kandidatprogram i Global utveckling, om 180 högskolepoäng, september 2023. Hon fullföljde dock bara 30 poäng, vilket även Kvartal rapporterat om.

Greta Thunbergs universitetsbetyg

Under höstterminen ska hon ha läst kurserna Introduktionskurs i Global utveckling, Globaliseringens rötter och samtid, Politiska institutioner och demokratisering samt Motstånd och kollektiv organisering. I januari samma år ska hon ha läst kursen Världens eko.