Skattesmäll kan drabba dessa svenskar 2026: "Vore olyckligt"

Sparekonomen Frida Bratt redogör för Nyheter24 hur år 2026 kan kosta svenska småsparare tusentals kronor i händelse av att ett maktskifte sker i Sverige.

När 2025 inleddes infördes en skattefri grundnivå på investeringssparkonton, så kallade ISK-konton. Det innebar att de första 150 000 kronorna av sparandet på ett sådant konto är skattefritt. Från och med den 1 januari 2026 höjs den nivån till 300 000 kronor istället, något som många privatsparare nog gläds åt. Men det finns de som faktiskt ser en annan verklighet i horisonten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Hon larmar: De vill sänka den skattefria grundnivån

I ett mejl till Nyheter24 redogör sparekonomen Frida Bratt hur hon gått igenom hur ISK kan komma att påverkas av att det är valår 2026. Riksdagspartierna är som bekant inte helt överens i alla frågor, och den skattefria grundnivån är bara en del av det.

”Från och med årsskiftet blir 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring skattefria, vilket givetvis är något att glädjas över. Samtidigt är det val nästa år, vilket gör det relevant att veta vad oppositionspartierna vill göra med ISK vid ett eventuell regeringsskifte. I Vänsterpartiets skuggbudget för 2026 framkommer att partiet vill se en sänkt skattefri grundnivå till 50 000 kronor. Dessutom vill man sätta ett tak på sparande på ISK på två miljoner kronor”, skriver hon.

Miljöpartiet skriver i sin skuggbudget för 2026 att sparande visserligen ska uppmuntras, men att förslaget om en skattefri grundnivå på 300 000 kronor är ”alltför omfattande”. Istället vill även Miljöpartiet sätta gränsen för en skattefri grundnivå på 50 000 kronor, återger Bratt.

Frida Bratt, sparekonom. Foto: Pressbild Nordnet Bank

Så drabbas ditt sparkonto av ett maktskifte

Enligt Frida Bratt är detta ett ”mycket olyckligt förslag” och skulle sända signalen av att ett eget sparande inte är viktigt, något som skulle drabba hundratusentals småsparare.

”Det skulle drabba vanliga människor, som i och med den skattefria grundnivån fått en morot och en uppmuntran för sin strävan att bygga upp en egen buffert. Det vore heller inte bra för investeringsklimatet att förutsättningarna för beskattning av kapital så snabbt kan förändras”, skriver hon.

Men hur skulle ett regeringsskifte påverka den enskilda spararen?

”Det beror förstås på vad som skulle bli resultatet i förhandlingar samarbetspartierna emellan. Men vi kan konstatera att två partier, V och MP, inom oppositionen vill sänka den skattefria grundnivån kraftigt. Att Socialdemokraterna ställer sig bakom den kommande skattefria grundnivån på 300 000 kronor är ett lugnande besked", skriver hon och fortsätter:

”Samtidigt vet vi att även mindre partier kan få fram sin vilja i enskilda frågor. Jag tycker att man som sparare ska tillåta sig att uppmuntras över att den skattefria grundnivån på sparande utökas till 300 000 kronor vid årsskiftet. Samtidigt är det alltid bra att vara medveten om hur politiska förslag framöver kan komma att påverka den egna privatekonomin”.

Skattesmäll kan drabba dig 2026: "Det vore mycket olyckligt"

Skulle ett regeringsskifte ske nästa år så är också den rimliga följdfrågan att ställa: bör man lägga om strategi om ett maktskifte sker i Sverige?

På den frågan svarar ekonomen Frida Bratt att ISK-konton i sig fortfarande kommer vara bra sparformer tack vare sin enkelhet. Och därtill är det inte säkert att någon förändring sker bara för att det eventuellt blir ett maktskifte.