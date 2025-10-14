Då kan du gå miste om 2 400 kronor i tjänstepension

Har du gått i tankarna om att flytta pensionen till ett annat tjänstepensionsbolag? Fördelarna kan vara flera, men det finns också nackdelar.

– Frågan blir: i vilken ände ska man börja?, frågar sig pensionsekonomen Trifa Chireh.

I Sverige har det på senare år blivit allt vanligare att flytta sin intjänade tjänstepension från ett bolag till ett annat. Ofta kan en av anledningarna bakom ett sådant beslut vara att man vill samla pensionen på ett och samma ställe. Det är inte minst vanligt bland de som haft många olika jobb och således också tjänstepension på flera olika ställen. Att då samla dem på ett ställe ger dig som individ en bättre överblick och gör det också aningen enklare när du ska administrera uttaget av tjänstepensionen i framtiden.

5 viktiga punkter om din pension Du tjänar in 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till allmän pension.

2,5 procent avsätts i premiepension, du kan själv välja fonder eller ha statens förval AP7 Såfa.

9 av 10 svenskar har tjänstepension via jobbet.

Vanligt är att 4,5 procent av lönen avsätts till tjänstepension.

En tumregel brukar vara att en ”vanlig pension” i regel motsvarar ungefär 65 procent av slutlönen. Källa: minpension, Pensionsmyndigheten



"Ett grundläggande problem med tjänstepensioner"

Pensionsekonomen Trifa Chireh redogör i en intervju med Nyheter24 hur de senaste årens förändringar i flytträtten av pensionskapital gjort det enklare, och dessutom billigare, för sparare att flytta sin intjänade pension. Något som i grund och botten är positivt ur ett konsumentperspektiv, menar hon.

– Ett grundläggande problem med tjänstepensioner är den komplexitet som präglar systemet, både i struktur och kommunikation. Många sparare har låg kunskap om hur deras pension fungerar, och ännu färre har en samlad överblick. Det är vanligt att ha flera tjänstepensioner utspridda hos olika bolag, vilket försvårar känslan av kontroll och höjer tröskeln för att ta tag i sin pension. Frågan blir: i vilken ände ska man börja?, undrar Chireh.

Trifa Chireh. Foto: Pressbild

I praktiken är det därför ofta banker eller pensionsbolag som initierar en flytt, inte individen själv.

– Det sker ofta i samband med andra affärer, som bolån eller försäkringsgenomgångar. Det behöver inte vara fel, men det visar på ett system där individens beslut inte alltid är helt informerade eller drivna av egna behov.

Flera fördelar med att flytta pensionen

Det kan visserligen vara fördelaktigt att flytta pensionen om det innebär att du får lägre avgifter, bättre avkastningsmöjligheter och en tydligare överblick av pensionen, menar Trifa Chireh. Det gäller inte minst den som har pensionen utspridd hos flera aktörer.

– Många upplever dessutom en ökad känsla av kontroll när pensionen samlas på ett ställe, vilket kan vara värdefullt i ett system som ofta upplevs som komplext och svårt att överblicka, säger hon.

För vissa blir flytten ett första steg mot att ta tag i sin framtida ekonomi. Det kan också vara ett tillfälle att se över sitt försäkringsskydd, som efterlevandeskydd, familjeskydd och livförsäkring, delar som ofta glöms bort men som är viktiga för den ekonomiska tryggheten.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det upplevda värdet av att samla pensionen inte alltid motsvarar det faktiska ekonomiska utfallet. Därför bör varje flyttbeslut bygga på medvetna överväganden om vad man vinner – och vad man eventuellt förlorar.

Då kan du förlora 2 400 kronor i tjänstepensionen

Enligt sajten Pensionsvalet kostar det upp till 800 kronor per försäkringsbolag och flyttillfälle att föra över pensionskapitalet. Eftersom att pengarna som det kostar att genomföra flytten tas av pensionskapitalet så minskar också det totala värdet i varje försäkring vid flytten.

Med andra ord så innebär det att du kan tvingas betala uppemot 800 kronor för en försäkring. Har du exempelvis tre försäkringar och flyttar det en gång till ett nytt bolag, så kostar det alltså 2 400 kronor. Och när dessa pengar kommer tas från pensionskapitalet innebär det helt sonika att du får 2 400 kronor mindre i pensionsbelopp.

Flytta pensionskapital? Ekonomen: "Mitt råd är att..."

Istället uppmanar pensionsekonomen Trifa Chireh dig till att inse att flytt av pension är ett verktyg, inte ett mål i sig. Det kan vara korrekt beslut för dig, men samtidigt ställer det krav på ett antal frågor:

Vad får jag?

Vad förlorar jag?

Vad är syftet?

– Mitt råd är att ta hjälp av en oberoende rådgivare innan man flyttar något. Pensionen är ofta en av livets största ekonomiska tillgångar, och även små skillnader i avgifter, risknivå och garanti kan få stor effekt på den framtida inkomsten, säger hon och tillägger avslutningsvis: