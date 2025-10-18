Glädjebesked för tyska pensionärer – kan slippa betala skatt

I Tyskland föreslås nu en rejäl reform som säkerligen välkomnas av landets seniorer – man vill slopa inkomstskatt för pensionärer som fortsätter jobba och tjänar ett visst belopp.

Allt fler svenskar väljer att bli jobbonärer istället för att pensionera sig helt och hållet från arbetslivet. Det är ett smidigt sätt, för den som har möjlighet, att bibehålla inkomst från arbete och samtidigt ha möjligheten att ta ut pension. Därav begreppet ”jobbonär”.

Du kan styra din allmänna pension

Enligt Pensionsmyndigheten är den största ekonomiska vinsten för dig som väljer att bli en jobbonär att lönen du får under åren du fortsätter jobba, snarare än ökningen i inkomstgrundad pension som du också får i och med att du fortsätter tjäna in pensionsrätter när du arbetar.

”Du kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension per månad, och du kan ändra det när du vill”, skriver man på den egna hemsidan.

Med andra ord kan det vara riktigt fördelaktigt att vara en jobbonär.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Tyska pensionärer kan slippa behöva betala skatt

I Tyskland kommer nu glädjande nyheter för alla äldre i landet. Tyska politiker vill nämligen stärka ekonomin genom att locka fler pensionärer att jobba längre och bli just jobbonärer.

Annons

Tidningen Senioren rapporterar om att man, från år 2026, vill att de som väljer att jobba vidare och tjänar 2 000 euro, omkring 23 000 kronor, ska få slippa betala skatt.

Kan kosta Tyskland 890 miljoner om året – för att dra in på pensionärernas skatter

Den nya reformens syfte är att få fler äldre att stanna kvar i arbetslivet och genom att locka med att man slipper betala inkomstskatt på extra inkomst vill man få fart på ekonomin i landet.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har, enligt The Guardian, beskrivit reformen som ett försök att ”ta tjuren vid hornen” efter ett antal år av ekonomisk stillestånd.