Över 700 000 svenskar är fattiga – räknas du med på listan?

Enligt ny statistik från SCB lever över 700 000 svenskar i fattigdom. Vad beror det på, vad kan man göra åt det och i vilket fack placeras du?

Man tänker sällan att fattigdom är något som kan drabba vem som helst, särskilt inte i ett land som Sverige. Men bakom ytan kämpar många med att få livet att gå ihop. Det handlar inte längre bara om hemlöshet eller arbetslöshet, utan också om människor som jobbar, men ändå inte har råd att leva.

Nya siffror visar att utvecklingen går i en oroväckande riktning. Vad säger statistiken och vad betyder det för dig?

Hundratusentals är fattiga – skrämmande siffror

Sverige står inför ett växande samhällsproblem. Enligt senaste statistiken från SCB är nästan en halv miljon svenskar arbetslösa, mer än bara 700 000 lever i fattigdom. Det är nästan dubbelt så många som för bara fyra år sedan.

Samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå, ökar också osäkerheten på arbetsmarknaden. Antalet fasta anställningar minskar, medan tillfälliga jobb blir vanligare. I september 2025 var hela 660 000 personer tidsbegränsade anställda, något som skapar ett liv präglat av ovisshet, om inkomst, framtid och trygghet.

Foto: Claudio Bresciani/TT

När Sveriges system sviker

Det yttersta skyddsnätet, som ska hjälpa oss, håller på att luckras upp. Många som söker hjälp via socialtjänsten vittnar om hur svårt det blivit att få stöd, även för grundläggande behov. Enligt Sveriges Stadsmissioner har utbetalningarna av försörjningsstöd aldrig varit så låga som i dag, rapporterar TV4 Nyheterna.

Och samtidigt som behoven ökar, stramas bidragsreglerna åt ytterligare. Regeringens nya bidragsreform syftar till att minska bidragsberoendet, men kritiker varnar för att den riskerar att öka fattigdomen ytterligare, speciellt för de som står längst från arbetsmarknaden.

– Det sticker faktiskt ut i hela Europa. Givetvis från låga nivåer, men det som är allvarligt är hastigheten, säger Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner, till Nyhetsmorgon.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så vet du om du är fattig

Den materiella och sociala fattigdomen märks inte alltid på en person. Men kan avslöja sig i små detaljer, som att inte ha råd att ersätta trasiga kläder, ställa bilen eller bjuda barnen på fritidsaktiviteter.

Att leva i fattigdom i Sverige 2025 betyder inte bara att man inte har pengar, utan om att inte kunna det livet man vill leva. Enligt EU:s definition räknas du som fattig om du inte har råd med minst fem av följande saker:

En oväntad utgift på 14 000 kronor (summan ändras över tid)

En veckas semester utanför hemmet varje år

Att betala lån och räkningar

En måltid med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag

Att hålla bostaden tillräckligt varm

En bil för personligt bruk

Att ersätta utslitna möbler

Internetuppkoppling

Att ersätta utslitna kläder med nya

Två par skor i rätt storlek och som passar alla väder

Att spendera en liten summa pengar på sig själv varje vecka

Regelbundna fritidsaktiviteter

Att träffa vänner eller släkt för middag eller fika minst en gång i månaden

Många av punkterna kan kännas självklara för vissa, tills man inte längre har råd.

Risken ökar: Vem som helst kan hamna där

Risken ökar för fattigdom. Dagens siffror visar att unga, kvinnor och personer med tidsbegränsade jobb är särskilt utsatta. Arbetslösheten bland ungdomar ligger i dag på nästan 24 procent, och samtidigt ökar antalet personer som vill och kan jobba – men inte får chansen.