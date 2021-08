Fem tips på de bästa lekarna inför nollningen

Inspark hit och nollning dit. Snart drar veckor fyllda med fest och lek igång för nya studenter på både högskolor och gymnasium runt om i landet.

Nollningar har tidigare varit ett väldigt omdiskuterat ämne, efter skandaler i stil med studenter som plågats till döds eller fester som spårat ur totalt.

Men det går faktiskt att göra insparken till en rolig upplevelse för alla inblandade, med lekar som inte kräver alkoholinblandning.

Nyheter24 tipsar därför om fem roliga lekar att ha i åtanke inför kommande inspark. Glöm dock inte att förhålla er till restriktionerna.

Quiz

Bildkälla: Unsplash

Inget går väl fel med ett hederligt quiz? Extra roligt blir det om frågorna är i stil med programmet som studenterna ska gå – exempelvis musikquiz för musikproduktion eller filmquiz för manusstudenterna. Sätt de på prov och testa deras kunskaper!

Såpafotboll

Bildkälla: Unsplash

Minst sagt fotboll med en twist. Samma grej går självklart att göra med brännboll, dock kan det kräva en lite större plan. Allt ni behöver är sopsäckar eller en presenning, en fotboll eller boll och brännbollsträ, såpa och vatten. Glöm inte badkläder och ombyte, för det är inte det lättaste att hålla sig torr!

Fraser

Bildkälla: Unsplash

En riktig ice breaker-lek kallas kort och gott för "Fraser". Varje person får en lapp och på lappen kan det stå exempelvis "det lärde jag mig på kollo". Uppgiften är att få in frasen under de samtal du har med andra under dagen eller kvällen – utan att bli påkommen. Lyckas du hålla dig från att bli avslöjad så vinner du leken.

Två sanningar och en lögn

Bildkälla: Unsplash

Lära känna-lekar brukar vara väldigt uppskattade under de tidiga veckorna inpå nya läsår. Detta för att alla ska få chansen att lära sig saker om varandra, men sådana lekar är också allmänt uppskattade av både mentorer och elever. "Två sanningar och en lögn" är så simpel som den låter – varje person ska presentera tre fakta om sig själv, där två av dem är sanna och en är lögn. Resterande deltagare ska därefter gissa vilken som inte är sann!

Fyll boet

Bildkälla: Unsplash

Här ska alla i truppen delas upp i lag om cirka fyra-fem personer. Varje lag tilldelas därefter en varsin lapp, där flera olika föremål står nedskrivna. Det kan handla om "något mjukt" eller "något runt". På en viss tid ska varje lag sedan samla ihop så många föremål som stämmer in på beskrivningarna som möjligt och samla dessa i vardera bo. Spelledarna räknar och bedömer sedan de insamlade tingen och räknar poäng. Laget med flest poäng vinner. Så kul!